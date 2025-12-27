Slušaj vest

Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je sinoć na manifestaciji "S ljubavlju hrabrim srcima" u Banjaluci da je Srbija donirala milion evra deci Republike Srpske na ovoj donatorskoj večeri. Vučević je tom prilikom istakao da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku.

- Srbija je i ove godine zajedno sa Republikom Srpskom i njenim građanima ovim divnim povodom i koristim priliku da vam prenesem pozdrave iz Beograda i Srbije, kao i pozdrave predsednika Republike Srbije - rekao je Vučević, prenela je RTRS.

Istakao je da je ovaj povod više nego bitan i da solidarnost i sabornost ne treba da budu samo manifestacionog karaktera.

- One su utkane u dušu i biće našeg naroda i bez tih vrednosti bismo bili izgubljeni. Solidarnost i sabornost su odlike snažnih društava i država. Povodom ove akcije, našim malim herojima i roditeljima želimo dobro zdravlje i snagu da izdrže sve prepreke, uz nadu da će i ovaj naš skromni doprinos pomoći da život bude bar za nijansu lakši svima njima - istakao je Vučević.

Naglasio je da narod u Republici Srpskoj nikada ne sme da sumnja u podršku Srbije.

- Nemojte nikada sumnjati - Srbija će uvek biti uz Srpsku, kakva god da je situacija. I kada se i sami suočavamo sa brojnim izazovima, nećemo zaboraviti na Srpsku i nećemo otežavati, već ćemo se truditi da pomognemo i olakšamo. U to ne sumnjajte, barem dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić - poručio je Vučević.

Rekao je da Srbija sa milion evra ove godine daje skroman doprinos deci Republike Srpske.