- Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije, sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije. Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti.

U skladu sa tim, rekao sam da će Republika Srbija umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese.