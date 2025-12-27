Politika
"SUTRA UVEČE KREĆE UKLANJANJE ŠATORA" Vučić o Ćacilendu: Doći ću da im se zahvalim, država je odbranjena, Srbija je pobedila
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da će ljudi iz tzv. Ćacilenda sutra uveče krenuti sa uklanjanjem šatora.
- Ti ljudi su odbranili zemlju, to će ući u istoriju kao taktički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra, kao znak pažnje, u večernjim satima krenuti da uklanjaju šatore ispred Skupštine - rekao je predsednik i dodao:
- Napraviće za par dana jedno božićno selo, od 2. ili 3. se otvara za saobraćaj. Ja ću doći sutra da ih pozdravim, da im se zahvalim. Država je odbranjena, država Srbija je pobedila.
