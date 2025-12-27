Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

- Sa Viktorom Orbanom razmotrio sam aktuelnu situaciju u pogledu energetske bezbednosti, kao i naredne korake u cilju stabilizacije prilika u toj oblasti. Takođe, osvrnuli smo se i na planove za razvoj regionalne mreže za transport, skladištenje i prijem energenata, imajući u vidu prioritetni značaj stabilnog snabdevanja energijom za obe zemlje - napisao je Vučić na Instagramu.

Dodatno, razmotrili smo poziciju Srbije na evropskom putu, kao i geopolitičku situaciju, sa posebnim osvrtom na odnose Ukrajine, Rusije i EU, dodao je predsednik.

- Zahvalan Mađarskoj i premijeru Viktoru Orbanu na tome što su pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima - podvukao je Vučić.

