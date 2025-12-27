- Sa Viktorom Orbanom razmotrio sam aktuelnu situaciju u pogledu energetske bezbednosti, kao i naredne korake u cilju stabilizacije prilika u toj oblasti. Takođe, osvrnuli smo se i na planove za razvoj regionalne mreže za transport, skladištenje i prijem energenata, imajući u vidu prioritetni značaj stabilnog snabdevanja energijom za obe zemlje - napisao je Vučić na Instagramu.