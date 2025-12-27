Slušaj vest

Takozvani studenti blokaderi odustali su od masovnog protesta zakazanog za sutra, 28. decembar, iako su ga tako najavljivali dramatičnim porukama pre manje od mesec dana!

Blokaderi su 2. decembra na svojim nalozima, koje predvodi onaj glavni "Studenti u blokadi", uz video sa raznoraznih blokaderskih skupova napisali: "Vreme ja za uključivanje i povezivanje, jer samo zajedno raspisujemo pobedu. 28. 12. Vidimo se širom cele Srbije".

Međutim, očigledno deprimirani time što ih sve manje ljudi podržava, kao što su videli pre svega u Novom Pazaru 21. decembra i na okupljanju 8. decembra ispred Palate pravde kada ih je bila šaka jada, potpuno su promenili koncept narednog dana i sada im je prioritet - NOVOGODIŠNJI BAZAR.

Odustali od protesta Foto: Printscreen

Dan uoči protesta, blokaderi promovišu taj događaj u Studentskom parku uz slogan "proglasi pobedu pa dođi na studentski novogodišnji bazar".

Skup ispred Palate pravde 8. decembra Foto: Printscreen Informer TV

Jedan od razloga zašto je fokus na tome, pored skupljanja potpisa koji ništa ne znače, je i taj što će novac od tog bazara uzeti za sebe!

Naime, na Vanrednoj sednici plenuma Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, plenumaši su se najviše bavili bazarom zakazanim za 28. decembar, dizajnom bedževa i čestitki.

Da sve bude još besmislenije, studenti su najpre hteli da bazar bude humanitarni, ali su se onda predomislili i rekli da novac prikupljaju za svoje aktivnosti, a na kraju su sve "rešili" time da će videti šta će kada budu imali konačnu zaradu!

Da su odustali od protesta nije ni čija pretpostvka, već je to potvrđeno i u blokaderskim medijima kao što je Nova S.

"Studenti u blokadi najavili su ranije da će 28. decembar biti dan kada 'cela Srbija raspisuje pobedu' i za Nova.rs objasnili da tog dana neće biti protest kao prethodnih puta, nego mrežno povezivanje sa građanima na više štandova u Srbiji", piše Nova rs.

Priznaju i da potpisi nemaju pravnu vrednost (?!) kao što je Kurir već pisao.

"Sam potpis građana nema pravnu vrednost, ali kako kažu, cilj je da upoznaju građane koji ih podržavaju i koji će ostaviti svoje kontakte i u svako doba dana moći da se kod studenata raspitaju o njihovim aktivnostima", navodi se u tekstu Nova S.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da su odustali od protesta jer je i njima jasno da interesovanja nema.

- Nema raspoloženja za veliki protest sa strane blokadera. Od marta nije bilo većeg okupljanja i protesta, a to je mnogo vremena koje je prošlo - jasan je Radun na početku razgovora.

Branko Radun Foto: Kurir TV

Dodaje da nemaju infrastrukturu, te da zato sad skupljaju potpise umesto protesta kako bi bombardovali mejlovima potencijalne glasače kao što je to radio i radi Kreni Promeni Save Manojlovića.

- Oni kreću u kampanju. Potpisi služe da prave bazu aktivista. Vladajuću stranku je opozicija za isto to prozivala i zamerala iako se to isto radi u Evropi i Americi. Pokušaće da naprave infrastrukturu da bi tretirali te ljude što potpišu kao potencijalne glasače kao što je to radio Kreni Promeni koji posle bombarduje mejlovima te iste građane sa raznim aktivisnostima i informacijama - zaključuje Radun.