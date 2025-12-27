Slušaj vest

To je danas, tokom polaganja kamena temeljca za nove objekte Ministarstva odbrane i Generalštaba u kasarni na Banjici rekao predsednik Aleksandar Vučić.

Veliki infrastrukturni projekti, koji su od starta bili glavni prioriteti našeg rukovodstva, su jedan od najboljih pokazatelja napretka Srbije.

Od 1945. do 2012. godine na teritoriji Srbije izgrađeno je 596 kilometara brzih saobraćajnica. Od 2013. godine do danas, za samo 12 godina, izgrađeno je čak 623 kilometara brzih puteva.

grafikoni
Foto: Kurir

Iznenađujući podatak koji još bolje pokazuje napredak u ovoj oblasti je da se trenutno u izgranji nalazi čak 394 kilometara brzih saobraćajnica.

Još jedan pokazatelj, koji se kroz istoriju uzimao kao simbol ekonomskog razvoja i rasta primanja stanovništva, je i broj vozila.

grafikoni
Foto: Kurir

Naime, 2012. godine je u Srbiji bilo registrovano 1.726.464 vozila, dok je ta brojka danas ćal 2.476.419! To ukazuje na veću ličnu mobilnost, pristup dobrima, uslugama i poslovima, što su sve elementi poboljšanog životnog standarda.

Kroz šum propagande protiv države i rukovodstva, uvek je neophodno osloniti se na sigurne podatke - a brojevi ne lažu.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SA ORBANOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI: Zahvalan Mađarskoj i premijeru na tome što su pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima
Viktor Orban Aleksandar Vučić
Politika"NOVI GENERALŠTAB BIĆE ZAVRŠEN ZA TRI GODINE" Predsednik Vučić otkrio detalje: Izmeštamo ga iz centra grada
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI NAŠE ZEMLJE: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese
Aleksandar Vučić
PolitikaSAMO JAKA VOJSKA JE GARANT MIRA: Oglasio se predsednik Vučić - Nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije
Aleksandar Vučić