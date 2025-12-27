Slušaj vest

Veliki infrastrukturni projekti, koji su od starta bili glavni prioriteti našeg rukovodstva, su jedan od najboljih pokazatelja napretka Srbije.

Od 1945. do 2012. godine na teritoriji Srbije izgrađeno je 596 kilometara brzih saobraćajnica. Od 2013. godine do danas, za samo 12 godina, izgrađeno je čak 623 kilometara brzih puteva.

Foto: Kurir

Iznenađujući podatak koji još bolje pokazuje napredak u ovoj oblasti je da se trenutno u izgranji nalazi čak 394 kilometara brzih saobraćajnica.

Još jedan pokazatelj, koji se kroz istoriju uzimao kao simbol ekonomskog razvoja i rasta primanja stanovništva, je i broj vozila.

Foto: Kurir

Naime, 2012. godine je u Srbiji bilo registrovano 1.726.464 vozila, dok je ta brojka danas ćal 2.476.419! To ukazuje na veću ličnu mobilnost, pristup dobrima, uslugama i poslovima, što su sve elementi poboljšanog životnog standarda.