DVA BROJA KOJI POKAZUJU OGROMAN NAPREDAK SRBIJE: Šta nam broj automobila može reći o rastu životnog standarda - jedan podatak posebno iznenađuje
To je danas, tokom polaganja kamena temeljca za nove objekte Ministarstva odbrane i Generalštaba u kasarni na Banjici rekao predsednik Aleksandar Vučić.
Veliki infrastrukturni projekti, koji su od starta bili glavni prioriteti našeg rukovodstva, su jedan od najboljih pokazatelja napretka Srbije.
Od 1945. do 2012. godine na teritoriji Srbije izgrađeno je 596 kilometara brzih saobraćajnica. Od 2013. godine do danas, za samo 12 godina, izgrađeno je čak 623 kilometara brzih puteva.
Iznenađujući podatak koji još bolje pokazuje napredak u ovoj oblasti je da se trenutno u izgranji nalazi čak 394 kilometara brzih saobraćajnica.
Još jedan pokazatelj, koji se kroz istoriju uzimao kao simbol ekonomskog razvoja i rasta primanja stanovništva, je i broj vozila.
Naime, 2012. godine je u Srbiji bilo registrovano 1.726.464 vozila, dok je ta brojka danas ćal 2.476.419! To ukazuje na veću ličnu mobilnost, pristup dobrima, uslugama i poslovima, što su sve elementi poboljšanog životnog standarda.
Kroz šum propagande protiv države i rukovodstva, uvek je neophodno osloniti se na sigurne podatke - a brojevi ne lažu.