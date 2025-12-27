Slušaj vest

Pred nama su najavljene izmene zakona koje se direktno tiču rada tužilaštva i pravosuđa. U fokusu javnosti su Skupština Srbije, Odbor za pravosuđe, uloga vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, kao i postupanja i odgovornosti pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija.

Gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović, a koji su analizirali najavljene izmene bili su Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe i Dragan Palibrk, advokat.

Foto: Kurir Televizija

Palibrk se dotakao perioda svog studiranja, s obzirom da je bio jedan od najboljih studenata, pa se dotakao i statusa koji je aktuelni predsednik Aleksandar Vučić dostigao tokom studiranja.

- Meni je drago da sam završio i pre roka, pa samim tim nisam bio na leđima roditelja. Što se predsednika tiče, iako se mnogima neće svideti, ali rezultati i statistika su neumoljivi i oni pokazuju da on nije imao ocenu ispod desetke. Prepuštam vama da zaključite. Sticajem okolnosti, četiri godine sam bio svedok tih desetki, pa nije ovo priča iz medija - započeo je Palibrk.

Jedan opozicioni akter je rekao "treba streljati predsednika Vučića", a predsednik je rekao da bi to bio presedan i unikatan momenat u istoriji jer bi se ubio lider dok država beleži najveći ekonomski rast, pa je Mrdić izneo komentar oko ove situacije.

- Prvo, Vučić je najbolji naš državnik u istoriji Srbije. Ne mogu da ga dobiju na izborima, pa mu prete, a ti ljudi su kukavice, koji bi pretrčali da nas vide na ulici. Mi smo pravnici, bez obzira ko preti, mora da bude procesuiran. Tužilaštvo nije reagovalo na pretnje predsednika, a svuda u svetu bi ta osoba bila procesuirana - rekao je Mrdić.

Ko je inicijator izmena zakona?

Foto: Kurir TV

- To su moji saradnici i ja. To su eminentni advokati i kolege i radili smo na setu tih zakona, stao sam iza toga i lično sam ga podneo. Nadam se da će taj set biti na raspravi sednice u Skupštini i da ću dobiti podršku partnera i drugih poslanika i da to već u januaru bude izglasano jer smatram da je ovo dobro i da ćemo imati bolju situaciju u pravosuđu od ove danas - poručio je Mrdić.

Palibrk se nadovezao, pa rekao:

- Poštujem borbu Mrdića oko cele situacije. Njegova leđa znaju koliko je sve ovo teško, stati ispred neke ideje i zahteva, to je velika tenzija. Mnogo trpe on i njegova porodica. Smatram da je bitno da se zakoni, kakvi god postojali ili budu postojali, poštuju i da ne budu selektivni i da se primenjuju prema činjenicama i objektivno - rekao je Palibrk.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.