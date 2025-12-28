Slušaj vest

Blokader Cvijetin Milivojević ponovo je ismejao opoziciju, opleo i po Draganu Đilasu i održao im lekciju o NIS-u.

Naime, politički analitičar podsetio je da se neki dokazali kada su bili vlast!

- Opozicija igra upravo ulogu onoga što ja zovem "smokvin list opozicija Srbije". Ne možete očekivati da neko, ko je danas opozicija, a sutra će možda biti vlast, da će popraviti stanje u pogledu izgradnje institucija ako se nije dokazao kad je bio vlast - rekao je Milivojević u Jutjub emisiji "U reketu sa Teškim centrom“.

Osvrnuo se potom i na Dragana Đilasa i na prodaju NIS-a Rusiji od strane tadašnjeg predsednika Borisa Tadića i premijera Vojislava Koštunice.

Dragan Đilas
Dragan Đilas Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

- Dragan Đilas je bio član DS, jedne od dve stranke koje su potpisale sporazum o prodaji NIS-a, koliko se sećam jedan od glavnih pregovarača je bio Borko Stefanović. Zajedno se slikao tadašnji predsednik Tadić na potpisivanju i predsednik Vlade Koštunica, gurali se ko će prvi da potpiše - zaključio je Milivojević.

Podsetimo, prodaja NIS-a 2008. bila je politički dogovor pod plaštom "strateškog partnerstva", sklopljen u trenutku kada je Srbiji trebala ruska podrška zbog Kosova i Metohije. Ekonomski gledano, ugovor je bio nepovoljan za Srbiju: NIS je prodat ispod vrednosti, bez tendera i uz garancije koje su favorizovale Rusiju.

Boris Tadić Dmitrij Medvedev Vojislav Koštunica Vladimir Putin.jpg
Vojislav Koštunica i Boris Tadić sa Putinom i Medvedevom u Kremlju, januar 2008. godine Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Politički je taj potez učvrstio srpsko-ruske odnose i postao osnova današnjeg prisustva Rusije u srpskom energetskom sektoru. Takođe i osnova za američke sankcije protiv ove kompanije koja je u većinskom vlasništvu ruskih energetskih giganata Gasproma i Gaspromnjefta...

Od javnosti je tadašnja vlast sakrila šta je bilo u tom paketu koji je Rusima dat za samo 400 miliona evra, iako je tadašnja vrednost NIS-a bila minimum pet puta veća.

MOL NIS Rafinerija Pančevo
Dragan Đilas
WhatsApp Image 2025-12-09 at 10.47.47 (1).jpeg
Dragan Đilas Vladimir Pavičević
Marinika Tepić