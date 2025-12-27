Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kaže da je u Srbiji napravljen narativ da je dozvoljeno pretiti ubistvima.

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je početkom nedelje, na SRBIN info - kanal centar na Jutjubu, na streljanje onih koji podržavaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića! Tom prilikom je kao "olakšavajuću okolnost" ponudio da bi stavio povez preko očiju onima koji budu sarađivali s blokaderima.

- Ja sam pažljivo slušao, on je rekao da su potrebni ljudi iz Predsedništva koji će mene da izdaju, i ako to urade oni će takođe biti streljani, ali će imati olakšavajuću okolnost - a to je povez na očima. Meni ne treba povez, ja nikada nisam napuštao svoju zemlju, radio sam svakog dana. Vi imate neke ljude koji ne smeju da odu u svoje klubove zato što se plaše šta će da im viču sa tribine. Ja sam svaki dan na svom poslu, svaki dan protestuju i viču - kazao je on.

Sećate li se svih tih laži...

Kaže da kada bi nekome iz tužilaštva viknuli "bu", to bi bilo nešto najstrašnije.

- Najgore je što kada im kažete da ne rade dobro svoj posao, oni odmah viču da ih neko targetira i preti im ubistvom. A kada nekome drugom prete ubistvom, oni kažu to je šala. Ja sam neću da se priključim tužbi protiv Dikića, tu televiziju sam još u Danino vreme pomagao, a neka im služe na čast sve gluposti koje izgovaraju. Možete vi mene da streljate, ali Srbija u svojoj istoriji danas ima najmanju stopu nezaposlenosti, i najvišu stopu zaposlenosti. I jedno i drugo. Prvi put u svojoj istoriji imamo stabilnu valutu, imamo najveći nivo investicija upravo u ovim godinama, iako nismo rasprodavali zemlju i preduzeća kao oni. Nismo mi prodali NIS, nego oni. Sećate li se laži da prodajemo EPS, Telekom... I jesmo li prodali? Nismo. Sećate li se svih tih laži... Sve smo sačuvali u našim rukama - naglasio je predsednik.

Neću da bežim i da se sklanjam

Rekao je da već 80 dana nemamo kap nafte, a niko nije ni osetio sankcije.

- Kriv sam, streljajte me. Vratite me blokadere, da opet imamo kantice i najniže plate, da ponovo otpuste 500.000 ljudi. Nemam problem sa time, ali ja da bežim i da se sklanjam od vas, neću. Boriću se dok sam živ protiv onih koji žele Srbiji zlo. Poludeo sam juče, izgubio sam glas. Žalile se žene koje rade u apotekama ovde, neke su trudne, nisu im uplaćeni doprinosi... Razumem sve, ali sedite i razgovarajte sa tim ljudima pobogu, Ana Brnabić je na kraju razgovarala sa njima. Znate li da svakog dana dobijem na telefon preko 200 poruka. Sve su sa nekim zahtevima i ličnim problemima, uvek mi dođe da ugasim sve. Ali na kraju uvek hoću da pomognem svima. Kako možeš čoveče da gledaš ženu koja mora da ide na vantelesno, a nisi joj uplatio doprinose - rekao je Vučić.

