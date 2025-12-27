Politika
"VI STE PARTNERI SA STRANKOM KOJU VODI ČOVEK KOJI JE DECI OTEO ČITAV PIONIRSKI GRAD" Brnabić odgovorila Biljani Đorđević: Slavite što su blokaderi oteli škole
Slušaj vest
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je Biljani Đorđević iz Zeleno-levog fronta da su oni sve vreme na strani blokadera i slave to što su oteli deci škole i fakultete te da je čudno što im smeta Pionirski park.
- Drugari, pa vi ste partneri sa strankom koju vodi čovek koji je deci oteo čitav Pionirski grad kako bi napravio Kuću velikog brata i na tome zaradio! I to vam ne smeta - istakla je Brnabić i dodala:
- Pa vi cele godine slavite što su blokaderi oteli škole deci i fakultete mladim ljudima, ali vam smeta jedan park! Hajde što ste licemeri, to već svi znaju, ali makar razmislite pre nego što nešto izjavite i/ili napišete, napisala je Brnabić na mreži Iks.
Reaguj
Komentariši