Politika
"BORIĆU SE DOK SAM ŽIV PROTIV ONIH KOJI SRBIJI ŽELE ZLO" Vučić poručio: Država je ta koja kreira ambijent za investicije - vratite blokadere i ništa nemate!
Slušaj vest
"Država je ta koja kreira ambijent za investicije, država je ta u kojoj fabrike rade ili ne rade. 550 hiljada ljudi ste bez posla ostavili, pa su bile "naše pare", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
- Kada je došla ova kriza, za koju zaista svi mislim da znate da nismo krivi, oko NIS, da su oni bili na vlasti posle 3 dana biste imali kantice. Evo ga 80 dana, vi niste videli da imamo sankcije.
- Pa streljajte me, zaslužio sam!
Kako je istakao "vratite blokadere, vratite sve one da ništa od toga nemate".
Šta je još poručio predsednik pogledajte u snimku ispod.
15 · Reaguj
2