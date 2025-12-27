Slušaj vest

Predsednik DNP Milan Knežević na današnjem zasedanje skupštine Crne Gore rekao je da će pozvati Srbiju da pomogne Zeti.

- Zeti ne treba milostinja, a Crna Gora se odrekla Zete, kako se vidi po budžetu. Pošto se Crna Gora odrekla od Zete, onda ću ja u ime Zećana da zatražim pomoć od najbliže braće – bratske Srbije i Aleksandra Vučića da nam pomognu sa milion i 200.000 evra da završimo glavnu ulicu u Zeti pošto nas je Crna Gora prekrižila. Pitaću ih i zamoliću ih da nam obezbede 1.200.000 evra jer neću da zavisim od DPS-ovaca koji sede u Vladi i opredeljuju sredstva u sopstvenim gradovima za projekte.

- Ja neću glasati za budžet zbog odnosa prema Zeti. Vidim da se sprema intervencija policije, a to sam video iz odgovora Lazara Šćepanovića. Nećemo glasati za njegovu podršku ukoliko do samog glasanja Šćepanović ne pozove Botunjane na razgovor. Ja ga obaveštavam da ću sa zadovoljstvom biti tamo da budem uhapšen sa građanima Zete. Hapšen sam 2019. godine krajem decembra i ove prilike da reformske snage testiraju svoju snagu nad građanima Zete, ali prvo želim da uhapse mene. Neću se pozivati na poslanički imunitet. Poslanici DNP-a će ipak glasati za budžet, da nijedna sirotinja na severu ne ostane bez projekata a što se mene tiče – ne podržavam diskriminatorski budžet - kazao je Knežević.

