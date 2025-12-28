Stigao da izvređa i Srbe sa KiM

Slobodan Stupar je za TV Nova rekao da se “Vučić neće povući jer zna šta bi se dogodilo sa tim”.

- On živ sići neće. Nije to prvi put u našoj istoriji da neko neće da siđe s vlasti. Jesu li se Obrenovići i Karađorđevići menjali egzekucijama? Jesu, čitava naša istorija je takva.

Stupar dalje kaže da “svi mi znamo da je bolestan (Vučić), ali se pravimo da ne znamo”.

- I društvo psihijatara se pravi da nema pojma o čemu se radi.

Za kraj, Stupar je za Srbe sa KiM rekao da su “stanovnici druge države koja se zove Kosovo”.

Vučić odgovorio na sve pretnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je u Srbiji napravljen narativ da je dozvoljeno pretiti ubistvima.

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je početkom nedelje, na SRBIN info - kanal centar na Jutjubu, na streljanje onih koji podržavaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića!

Tom prilikom je kao "olakšavajuću okolnost" ponudio da bi stavio povez preko očiju onima koji budu sarađivali s blokaderima.

Vučić je rekao da njemu povez ne treba.