- Sada se pravi "hajp" oko te studentske liste. Ja mislim da oni ne treba da prave listu, to je besmisleno. Besmisleno je da klinci od 20 godina predlažu profesore univerziteta na listu, niti znaju da li bi ti profesori pristali da budu na listi. A i što bi bili na listi, ako hoće neka formiraju svoju političku organizaciju. Izvini, malo neka oznoje da ne kažem koji organ - rekao je Branimir Nestorović.

On je rekao da politički rad zahteva ozbiljna odricanja, posebno što se tiče terenskog rada i obilaska odbora.

- I drugo, koji će program oni da sprovode? To je sve potpuno besmisleno, i nikada nigde nije primenjeno. Opet imamo kardeljizam, neka studentska lista. Pa se pravi fama oko toga, ko će biti na listi - kazao je on, i zapitao oštro:

- Ko pravi tu listu, bre. Mi i dalje ne znamo ko to pravi i ko će biti na toj listi.

Nestorović je naglasio da se samo po društvenim mrežama pravi fama oko liste, i da to uopšte ne zanima običan svet.

- Ja se krećem među pacijentima i običnim ljudima, ljudi uopšte nisu zainteresovani za to. Običan svet to uopšte ne interesuje.

Na pitanje kako stoji studentska lista i da li je formirana, Nestorović je rekao: