Reporterka N1 Žaklina Tatalović uputila je morbidnu poruku putem svog naloga na društvenoj mreži "Iks" (X).

Ona je iskoristila strašnu tragediju na Novom Beogradu u bloku 37 kada je nepoznati muškarac napao nožem iz čista mira u ulazu zgrade gospođu (67) koja se vraćala iz šetnje sa unukom.

Policija za njim i dalje traga, a MUP je objavio izoštrenu sliku kako bi ga građani eventualno prepoznali i prijavili policiji.

Žaklina je najpre objavila morbidnu poruku:

"Hoće li ovog da pustite u neki novi ćacilend, da ga pomiluje".

Žaklina Tatalović
Sramna objava Žakline Tatalović Foto: X printscreen

Tu nije bio kraj njenom brukanju, već je objavila sliku napadača koju je MUP javno podelio apelujući na građane da ukoliko ga prepoznaju i vide jave policiji, ali Tatatlovićeva fotografiju ovog mosntruna nije objavila kako bi ona došla do što većeg broja ljudi, već da pokuša da unizi rad policije!

"Primer kako policija može da izoštri svaku situaciju kad hoće, a morala bi uvek", napisala je.

Žaklina Tatalović
Sramna objava Žakline Tatalović Foto: X printscreen

