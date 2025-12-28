Slušaj vest

Nakon što su odustali od masovnog protesta najavljivanog za danas, svesni da su ostali bez velike podrške građana, čije poverenje su izgubili zbog svih besmislenih i nasilnih kacija prethodnih meseci, studenti blokaderi ove nedelje 28. decembra organizovali su prikupljanje potpisa za vanredne parlamentarne izbore, a koliko im se podrška osula najbolje pokazuju fotografije s terena!

Naime, u centru Beograda na štandovima na kojima potpise za vanredne parlamentarne izbore prikupljaju ne samo studenti već i njihovi podržavaoci blokaderi, oni stariji oko 50 godina koji su s njima za pultovima, nikakvih gužvi nema, sve izgleda kao i uobičajno kada bilo koja politička stranka postavi svoj štand u nekom delu grada, pa - ko priđe priđe!

WhatsApp Image 2025-12-28 at 12.18.38 PM.jpeg
Foto: Kurir

No ove činjenice ne smetaju blokaderima da izmišljaju realnost, pa tako na studentskim nalozima na Iksu javljaju kako je "sve živo izašlo, sve što hoda"?!

etf.jpg
Foto: Printscreen X

U Beogradu, u kojem je gužva i nedeljom, naročito pred Novu godinu, ništa neuobičajeno se ne dešava - štaviše, ovo čemu smo svedočili više izgleda kao okupljanje komšiluka oko neke lokalne akcije nego oko raspisivanja izbora. A uostalom, kako rekoše pre neki dan studenti blokaderi - oni potpise građana i ne skupljaju da bi predali zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, nego da bi videli brojno stanje ljudi koji ih podržavaju.

A brojnim stanjem se - budimo realni - pohvaliti ne mogu!

Mada, i pored toga, blokaderski mediji prenose da je reč o nikad većoj izlaznosti za neko skupljanje potpisa u istoriji Srbije, iako slike i snimci govore drugačije.

WhatsApp Image 2025-12-28 at 12.37.01 PM.jpeg
Foto: Kurir

U nastavku teksta je video snimak realnog stanja sa jednog od štandova u glavnom gradu:

Studenti blokaderi - propala akcija skupljanja potpisa Izvor: Kurir

 Kurir Politika

