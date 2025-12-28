Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovaće večeras u emisiji Hit-tvit sa početkom u 21 čas.
PREDSEDNIK SRBIJE U HIT-TVITU OD 21 ČAS! Vučić večeras o svemu s čime smo se suočili u prethodnoj godini, ali i o svemu što smo postigli u 2025.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće večeras gost Pink televizije u emisiji u kojoj će, kako se navodi u najavi, govoriti ekskluzivno i bez dlake na jeziku o svemu sa čime smo se suočili u prethodnoj godini, ali i o svemu što smo postigli u 2025. koja je uskoro na izmaku.
Uz predsednika gosti su novinar Milomir Marić i biznismen Branko Babić.
