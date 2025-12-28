Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće večeras gost Pink televizije u emisiji u kojoj će, kako se navodi u najavi, govoriti ekskluzivno i bez dlake na jeziku o svemu sa čime smo se suočili u prethodnoj godini, ali i o svemu što smo postigli u 2025. koja je uskoro na izmaku.

Uz predsednika gosti su novinar Milomir Marić i biznismen Branko Babić. 

Kurir.rs

