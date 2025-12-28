ni plajvaz nemaju a hoće da vode državu!

Ni hemijski olovaka, ni jasne organizacije, ni ljudi. Tako izgleda današnja propala akcija prikupljanja potpisa za vanredne parlamentarne izbore koju su studenti blokaderi "organizovali". I tako su se "dobro" organizovali da ni hemijske za građane nisu obezbedili, ni obične niti brendirane, i taj sitni detalj simbol je potpune improvizacije i odsustva ozbiljnosti.

Ravolucionarni zanos sveden je na pozajmljene hemijske koje se sele od ruke do ruke ono malo građana koji i dalje daju podršku studentskom blokaderskom pokretu.

Svaka hemijska drugačija - a nijedna blokaderska! Foto: Nemanja Nikolić

Dokaz koliko nisu razmišljali o tom potezu, da imaju svoje brendirane hemijske, potezu koji bi ipak pokazao neku vrstu ozbiljnosti - je i snimak sa jednom od blokaderskih zvaničnig naloga na Iksu, gde se vide - što bi rekli mladi - "random" hemijske na stolu.

Svaka je drugačija - a nijedna njihova!

Sve to itekako je "upalo u oči" onima koji su im potpis dali, građanima koji su čekali svoj red na hemijsku.

"Ono što me je iskreno zabrinulo.

Vi nemate olovku na štandu!

Vi nemate brendiranu olovku na štandu.

Vi niste prepoznali momenat da se brendirate i pozicionirate", piše jedan revolitrani građanin na Iksu, nakon što je običnom hemijskom ostavio svoje podatke onima koji su i dalje anonimni i koji svoju listu za izbore, koje još nisu ni zvanično tražili - kriju od građana!

"Bojim se da prvi stepenik niste prešli, a već se saplićete.

Ej, da nemate olovku na štandu!!!", zaključio je u nastavku.