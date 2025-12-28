Slušaj vest

Skandalozna objava reporterke N1 Žakline Tatalović o monstrumu koji je u Novom Beogradu nožem s leđa napao baku u ulazu zgardem, zadao joj teške povrede pre očima njenog maloletnog unučeta, dokazuje da "poslanici blokaderskih medija odavno nisu novinari koji tragaju za istinom, već politički aktivisti", ocena je sagovornika Kurira.

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je više nego nego morbidno da takav strašni napad i razbojništvo pokuša da se iskoristi u svrhu dnevno-političkih spinova i blokaderske politike.

- Cilj blokaderskih "novinara" nije da dođu do istine i činjenica, već da svojim tvitovima, komenatarima i zlonamernim pitanjima isprovociraju reakciju druge strane, kako bi zatim njih prikazali u lošem svetlu. Svaki put gledamo isti šablon. Gospođa Tatalović je ovim pokušala da skrene pažnju na sebe, ali i da sve što se loše desi u državi predstavi kao krivicu ili delo aktuelne vlasti. Po njima je konstantno sve crno i loše, uvek iskrive svaki događaj i činjenice jer žele da građane drže u mraku i da, ne samo vlast, već i ceo naš narod predstave kao loš. To zaista više ne može da se gleda i sve granice čak i političkog aktivizma su davno pređene - kaže Grubešić.

Podsećamo Žaklina Tatalović je iskoristila strašnu tragediju na Novom Beogradu i povezala je sa vlašću i tzv. ćacilendom.

"Hoće li ovog da pustite u neki novi ćacilend, da ga pomiluje" - napisala je na Iksu prilično nepismeno.

Sramna objava Žakline Tatalović Foto: X printscreen

Kada je reč o zločinu koji reporterka N1 koristi u političke svrhe - policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je nožem s leđa napao ženu (67) u Novom Beogradu, a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga.

