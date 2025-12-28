Politika
CRVENI FESOVI I PRASENCE Besmislen performans blokadera u centru Beograda, evo šta su radili ispred Studentskog trga (VIDEO)
Tokom današnje akcije prikupljanja potpisa za svoju političku stranku blokaderi su izveli bizaran performans na Studentskom trgu, u centru Beograda.
Grupica redara stavila je crvene fesove na glavu i pripalila vatricu ispod nečega što je izgledalo kao prase na ražnju postavljeno na dve plastične gajbe.
Iako je poruka performansa ostala nerazjašnjena i potpuno besmislena, provokacija je postigla cilj, ali ne koji su oni očekivali – izazvala je zgražavanje građana.
