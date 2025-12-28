Slušaj vest

Tokom današnje akcije prikupljanja potpisa za svoju političku stranku blokaderi su izveli bizaran performans na Studentskom trgu, u centru Beograda.

Grupica redara stavila je crvene fesove na glavu i pripalila vatricu ispod nečega što je izgledalo kao prase na ražnju postavljeno na dve plastične gajbe.

Blokaderi sa fesovima vrte prase na Studentskom trgu Izvor: Kurir