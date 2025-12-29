Slušaj vest

Najnovije istraživanje opoziciono orijentisanog Demostata pokazalo je da pristalice predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) najčešće obeležavaju iskrena lojalnost i vernost, dok čak petina svih ispitanika Demostata izjavljuje da ima pozitivan odnos prema SNS, ali i da njihovo tvrdokorno jezgro čine čak tri četvrtine pristalica!

Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, MILAN OBRADOVIC/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

S obzirom na to da je na poslednjim parlamentarnim izborima u Srbiji 2023. godine u birački spisak upisano 6.500.666 građana, a po njihovoj računici da je u istraživanju svaki peti za Vučića i SNS, dolazimo do brojke od 1.300.000 građana koji otvoreno podržavaju predsednika i vladajuću stranku u anketama.

Cinizam

Istraživačko-izdavački centar Demostat, u tekstu koji potpisuje istraživač javnog mnjenja Srećko Mihajlović, navodi da je lojalnost SNS-u i predsedniku Srbije iskrena, ali podrugljivo i ironično opisuje pristalice vladajuće stranke i šefa države, deleći ih u tri grupe: podanici navijači, podanici obožavatelji vođe i podanici saučesnici deluzije o izgradnji sakralne piramide srpske moći.

Ipak, i u ovom istraživanju, koje su preneli blokaderski mediji, svi su morali da priznaju da, i pored blokaderskih laži o nekakvoj kupovini glasova ili "ucenama radnim mestima da se prisustvuje stranačkim skupovima", većina građana Srbije potpuno iskreno i verno podržava Vučića i SNS.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je očigledno da čak i rečnik koji je koristio Demostat svedoči o njihovoj "objektivnosti".

Foto: Kurir Televizija

- Osim cinizma sa kojim opisuju građane koji podržavaju predsednika i SNS, očigledno im nije ostalo ništa drugo. Na kraju krajeva, taj cinizam govori o intelektualnoj i moralnoj bedi onoga ko ga primenjuje - navodi Kojčić.

Dva segmenta

On ističe da je, kada se vrše istraživanja ili predizborne ankete, za njihovo tumačenje veoma važno i kako su postavljenja pitanja i kakva je politička pozadina agencije koja ih sprovodi.

- Očigledno da je onaj ko je kreirao ovo istraživanje dobrim delom pošao od pretpostavke da je opredeljenje za jednu politiku, za jednu ideologiju i za lidera te političke opcije nešto što je zasnovano samo na emocijama. Pristalice politike SNS drže se jednog principijelnog izbornog kriterijuma koji ima dva segmenta. Prvi je šta je sve urađeno za 13 godina vlasti, a to se da lako izmeriti povećanjem plata i penzija, infrastrukturnim projektima železnica i puteva, dovođenjem direktnih stranih investicija, visokim stepenom bezbednosti u zemlji i njenom snažnom međunarodnom pozicijom. Drugi segment je koncept razvoja i budućnosti zemlje, koji je verodostojan upravo prema onome što je već urađeno i prema kredibilnosti samog šefa države - ocenjuje Kojčić.

Foto: Jakov Milošević

Politički filozof dodaje da je i ovo istraživanje pokazalo se da je blokaderski deo građana ne samo mala manjina nego i manjina u radikalnom opadanju.

- Jer za ovih godinu i nešto dana, umesto kvalitetnih platforma za budućnost Srbije, ta blokaderska opcija je pokazala samo energiju destrukcije i dobrim delom suicidnosti - zaključuje Kojčić.