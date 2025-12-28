Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je bio u pravu, a njegove tadašnje tvrdnje sada je potvrdio i hrvatski Index.hr.

Naime, na pomenutom portalu objavljena je vest pod naslovom "Hrvatska, Kosovo i Albanija će proizvoditi ovo oklopno vozilo", Kako ističu u tekstu, vozilo će se zvati "Šota". Ove najnovije informacije potvrđuju upravo ono na šta je Vučić tada upozoravao, a to je da saradnja nije ostala samo na političkim izjavama, već je već prešla u konkretne projekte u oblasti naoružanja.

Index Foto: Printscreen

Predsednik Vučić izjavio je u martu ove godine da potpisivanje memoranduma između Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane predstavlja kršenje subregionalnog sporazuma i dodao da je gotovo uveren da NATO o tome nije ni bio obavešten.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, da li je sa njim razgovarao o tome i da li će Srbija dobiti objašnjenje koje je tražila, kazao da je to bila jedna od tema razgovora koju je on pokrenuo.

"Reč je o kršenju takozvanog subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 1996. godine, ali videli smo po reakcijama iz Hrvatske i nekih drugih delova regiona da to njih mnogo ne interesuje. Gotovo sam uveren da NATO nije bio ni obavešten i da im nisu čak ni rekli koji su sporazumi prekršeni", kazao je Vučić.

Dodao je da ne misli da će zbog toga da brinu ni Priština, ni Zagreb, ni Tirana i istakao je da su razumeli i političku, vojnu i svaku drugu poruku.

Nakon što su u martu u Tirani Albanija, Hrvatska i Priština potpisale memorandum o vojnoj saradnji, započele su rad na sprovođenju prve obaveze iz te deklaracije - kupovine oružja! Za analitičare, ovo je već tada bio jasan znak da je ovaj vojni savez prvenstveno usmeren protiv interesa Srbije i srpskog naroda!