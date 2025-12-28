Slušaj vest

Na štandovima takozvane "studentske inicijative" danas širom Beograda i Srbije, studenata jedva da ima, ali u prvim redovima su lideri opozicije, sudije i tužioci članovi političke inicijative Proglas. Na štandu u Zemunu bila je i javna tužiteljka, jedno od najpoznatijih lica Proglasa, Bojana Savović, koja je držala govore o Ustavu i zakonu, dovodeći time u pitanje legitimitet institucija države u kojoj i dalje formalno obavlja funkciju, i od koje redovno prima platu.

- Uprkos tome što joj funkcija javne tužiteljke jasno zabranjuje da se bavi bilo kakvim političkim aktivizmom, Savovićeva je i danas na terenu gde prikuplja potpise za vanredno raspisivanje parlamentarnih izbora - kaže sagovornik Kurira iz srpskog pravosuđa i dodaje da je ovakvo ponašanje jednog javnog tužioca ne samo nezakonito, već i u potpunoj suprotnosti sa Etičkim kodeksom tužilaca.

Dok organizatori „studentske inicijative“ i dalje pokušavaju da u javnosti stvore privid nekakve nove političke snage, sve više stvari upućuje na sumnju da iza ove akcije stoje i ljudi iz Proglasa.

- Savovićeva je u izjavi za N1 govorila o vladavini prava, poštovanju Ustava i ocenila da institucije ne održavaju volju građana: "Mi smo svedočili i kupovini glasova i pritiscima i ucenama, uvozu glasača, i veliki broj građana smatra da ono što sada gledamo i u Skupštini Srbije i u lokalnim skupštinama nije pravi odraz volje građana", rekla je u skandaloznoj izjavi javna tužiteljka - navodi sagovornik Kurira i podseća da je Bojana Savović "godinama deo unutrašnjeg kruga vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac".

- Nakon što deo svoje karijere provela kao sekretarica Zagorke Dolovac, upućena je u Više javno tužilaštvo u Beogradu u Odeljenje protiv korupcije. Sa te pozicije je premeštena nakon niza katastrofalnih istraga, a posebno nakon dokazane opstrukcije u predmetu EPS, jednom od najosetljivijih korupcionaških afera u tom trenutku. Nakon premeštaja, umesto profesionalnog povratka u okvire struke, Savovićeva je započela otvoreni sukob sa institucijom u kojoj radi, pokušavajući da je kompromituje kroz medijske nastupe, proteste i političke kampanje. Interesantan detalj jeste i to da je i tada pokušavala svoj premeštaj da prikaže kao politički. Danas njen politički aktivizam više nije skriven i ide kroz novu formu političke inicijative Proglas i „studentske liste“ bez studenata, kao i direktno učešće u političkoj kampanji iako je to njoj kao javnom tužiocu izričito zabranjeno - navodi naš sagovornik.