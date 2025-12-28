Slušaj vest

- Ja nikada ne bih dozvolila da bude nešto usvojeno u mom mandatu što nije dobro za Srbiju. Makar to Ursula fon der Lajen tražila od mene lično. Vi znate moje političke skepse i rezerve prema Evropskoj uniji, i one se nisu promenile – rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da ako analiziramo ovu političku situaciju, sve te skepse, ali i evrorealizam koji gaji, su potpuno opravdane.

- Međutim, smatram da kao odgovorna država koja se faktički nalazi na evropskom putu, mi treba da učinimo sve ono što je dobro za nas. I da primenimo sve one standarde i propise koji su u interesu našeg naroda i naše države - rekla je ona.

Ministarka Stamenkovski je rekla da je u njenom mandatu završeno sve.

- Dakle, sve ono što je bilo važno za Srbiju, sve ono što je bilo ispregovarano još ranije, formirali smo radne grupe, pripremili sva strateška dokumenta, ušli u procedure za formiranje Akcionog plana, za izradu Akcionog plana. Dakle sve korake koje smo trebali da obavimo u ovoj ili u prethodnim godinama mi smo obavili, zato što smatramo da je to dokaz i ispit odgovornosti – naglasila je ona, i zaključila: