BEOGRAD - Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda, u kojima su od marta bili građani koji se protive blokadama fakulteta, saobraćanica i institucija, a tim povodom održava se i proslava koja je počela u 19.30, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sa Vučićem su i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, student Miloš Pavlović, a među okupljenima je i Milan Bogdanović koji je ranjen iz vatrenog oružja prilikom jednog od napada blokadera na šatore postavljene ispred Skupštine Srbije.

1/22 Vidi galeriju Uklanjanje šatora iz Ćacilenda, prisustvuje Vučić Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Ispred Doma Narodne skupštine Srbije stiže na desetine hiljada ljudi, a postavljeni su i štandovi u okviru Božićnog sela, koje će u narednim danima biti otvoreno za posetioce.

Predsednik Vučić dočekan je gromoglasnim uzvicima "Aco, Srbine". Nakon što je stigao, predsednik je održao govor pred okupljenim građanima.

- Hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku. Pre svega, hvala Miloše, hvala svim studentima, svim mladim ljudima koji su pokrenuli jednu veliku, najveću i najlepšu, najplemenitiju ideju i odbranili je do kraja, a to je ideja postojanja suverene, nezavisne Srbije u kojoj normalni pristojni ljudi ne žele nikoga da muče, niti da sklanjaju sa političke pozornice, već samo da žive svoje živote.

- Poverovao sam da je ovaj bunt zbog pada nadstrešnice, trudio se da im ispunimo sve zahteve, slušao sam ih kao da su od samog Boga dolazili ti zahtevi iako smo odmah primetili mnogo nelogičnosti. Jedan za drugim smo sve te zahteve ispunjavali, a oni su postajali sve bahatiji i arogantniji.

Foto: Damir Dervišagić

- Nisu im dozvoljavali ono što im je Ustavom zagarantovano - da uče. Sve je postalo inverzno-perverzno u našoj zemlji. A grupa mladih ljudi okupljala se da čuva svoju državu. Naslušao sam se, kao i vi, licemera, tobož prijatelja i saveznika "a što to Aleksandre ne sklonite Ćacilend", mi se tim imenom ponosimo iako on ima drugo ime, kada postavite pitanje "što da sklonimo" videćete bezbroj besmislenih komentara "smeta nam u saobraćaju", a nije vam smetalo kad ste 25 dana držali zatvorene dve žile kucavice, najprometnije ulice u Beogradu. To vam nije smetalo. Smetala vam je skupina ljudi. Iskra je prerasla uz plamen i živu vatru koju više niko nije mogao da skloni - rekao je Vučić.

- Od pet izgubili su 5, na svakom mestu i na svim izborima će gubiti. Naše je da se prema njima nikad ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji, da žive sa nama, da ih saslušamo. Da razgovaramo sa njima, ali da se poštuju demokratska pravila i onaj ko dobije većinu da taj ima pravo da upravlja zemljom, a ne onaj ko misli da može da spali naše gradove, dovoljno ste spalili sve. Uništili ste sve što ste stigli. Kad smo konačno krenuli Srbiju da uzdižemo kao feniks iz pepela, da ima dovoljno para da dođete i pljačkate. Borićemo se svi zajedno da pobedi pristojna Srbija. Niste vi čuvali ova mesta i Srbiju zbog mene, već zbog svojih roditelja, dece, nečeg što je vrednije od svakog od nas, a to je otadžbina. Srbin zna kad je otadžbina napadnuta da ustane.

- Zajednički moramo da sačuvamo zemlju, ta borba mora da bude politička, a ne vojnička. Srbija mora da ide ubrzano napred i zato verujem da će naredna godina biti možda najbolja u istoriji Srbije, kad ćemo da imamo najveće penzije, obezbedimo najveći rast Srbije. Nastavićemo da radimo i da gradimo!

Foto: Damir Dervišagić

- Govorili su nam "plašite nas se", plašili smo se da im ne odgovorimo svom snagom. Čuvali smo njihov obraz, čuvali smo Srbiju. Na kraju, kao što vidite, nikome od njih ama baš ništa se nije dogodilo, teže su povređeni samo oni koji su samo čuvali Srbiju. Ponosan sam na vas što smo se tako ponašali, što nemamo nijednu žrtvu. Pogledajte koliko desetina mrtvih ima recimo u protestima žutih prsluka u Francuskoj. Koliko su stranačkih prostorija srušili. Tukli ljude na svakom mestu gde su stigli. Zahvaljujući vašem strpljenju i ljubavi prema otadžbini niko nije stradao. Ovo je za mene bila najteža godina. Slušao sam takve laži, dnevno preko hiljadu poziva na ubistvo članova moje porodice.

"Prihvatili smo njihov glavni zahtev, sledeće godine izbori"

- Prihvatili smo njihov glavni zahtev. Sledeće godine idemo na izbore, samo neće biti srećni zbog rezultata. Idemo da ih pobedimo uz vašu snagu i ljubav, uvek su oni jači od njihove mržnje - rekao je večeras Vučić.

Na štandovima se nalaze novogodišnja dekoracija, kao i hrana i piće za građane.

Vučić je, podsetimo, juče nakon ceremonije polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica", otkrio da će uklanjanje šatora krenuti večeras, a da će na tom mestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana.

- Ti ljudi su odbranili zemlju, to će ući u istoriju kao taktički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra, u znak zahvalnost prema meni, u večernjim satima krenuti da uklanjaju šatore ispred Skupštine. Napraviće za par dana jedno božićno selo, od 2. ili 3. se taj prostor otvara za saobraćaj - rekao je ranije predsednik Srbije.