Slušaj vest

Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda, a tim povodom održava se i proslava kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Uklanjanje Ćacilenda Foto: Kurir

Na platou ispred Narodne skupštine okupilo se na desetine hiljada ljudi kako bi čuli govor predsednika, ali i obišli štandove u okviru Božićnog sela, koje će u narednim danima biti otvoreno za posetioce.

Ćacilend Pionirski park
Foto: Kurir

Ćacilend Pionirski park
Foto: Kurir

Na štandovima su novogodišnja dekoracija i hrana i piće za posetioce, a puštaće se i srpske rodoljubive pesme.

Govor predsednika pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitika"PRIHVATILI SMO NJIHOV GLAVNI ZAHTEV, SLEDEĆE GODINE IDEMO NA IZBORE" Vučić na uklanjanju Ćacilenda: Čuvali ste Srbiju! Srbin zna kad je otadžbina napadnuta!
Uklanjanje ćacilenda Ćacilend Aleksandar Vučić
Politika"SUTRA UVEČE KREĆE UKLANJANJE ŠATORA" Vučić o Ćacilendu: Doći ću da im se zahvalim, država je odbranjena, Srbija je pobedila
Aleksandar Vučić
PolitikaNAROD JASNO PORUČIO BLOKADERIMA ŠTA MISLI O NJIMA: Bez problema stigli do Skupštine, građani im skandirali - "LOPOVI, LOPOVI" (VIDEO)
blokaderi
PolitikaNOVI POZIV NA UBISTVO VUČIĆA!? Stupar priziva krvavu istoriju: I Obrenoviće i Karađorđeviće su menjali egzekucijama, on živ sići neće
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.17_2b66ae8c.jpg