Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda, a tim povodom održava se i proslava kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Uklanjanje Ćacilenda

Na platou ispred Narodne skupštine okupilo se na desetine hiljada ljudi kako bi čuli govor predsednika, ali i obišli štandove u okviru Božićnog sela, koje će u narednim danima biti otvoreno za posetioce.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Na štandovima su novogodišnja dekoracija i hrana i piće za posetioce, a puštaće se i srpske rodoljubive pesme.