SPEKTAKULARNI PRIZORI ISPRED ĆACILENDA, OTVORENO BOŽIĆNO SELO PRED NEPREGLEDNOM MASOM Štandovi puni, Srbija dočekuje praznike tradicionalno i u slozi (FOTO)
Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda, a tim povodom održava se i proslava kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uklanjanje Ćacilenda Foto: Kurir
Na platou ispred Narodne skupštine okupilo se na desetine hiljada ljudi kako bi čuli govor predsednika, ali i obišli štandove u okviru Božićnog sela, koje će u narednim danima biti otvoreno za posetioce.
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Na štandovima su novogodišnja dekoracija i hrana i piće za posetioce, a puštaće se i srpske rodoljubive pesme.
Govor predsednika pročitajte klikom OVDE.
