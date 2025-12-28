Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su , kako su im zahtevi ispunjavani, postajali sve bahatiji

- Poverovao sam da je ovaj bunt zbog pada nadstrešnice, trudio se da im ispunimo sve zahteve, slušao sam ih kao da su od samog Boga dolazili ti zahtevi iako smo odmah primetili mnogo nelogičnosti. Jedan za drugim smo sve te zahteve ispunjavali, a oni su postajali sve bahatiji i arogantniji, objašnjavajući nam da nema potrebe da govorimo jer smo nenadležni, a da će oni za račun drugih sila i zemalja stvari u našoj zemlji, da sruše Srbiju samo zato što je Srbija u tom trenutku bila dovoljno snažna i ekonomski i politički - rekao je Vučić večeras u Pionirskom parku i nastavio:

Da razgovaramo sa njima

- Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji, da žive sa nama, da ih saslušamo. Naše je da se prema njima nikad ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Da razgovaramo sa njima, ali da se poštuju demokratska pravila i onaj ko dobije većinu da taj ima pravo da upravlja zemljom, a ne onaj ko misli da može da spali naše gradove, dovoljno ste spalili sve. Uništili ste sve što ste stigli. Kad smo konačno krenuli Srbiju da uzdižemo kao feniks iz pepela, da ima dovoljno para da dođete i pljačkate. Borićemo se svi zajedno da pobedi pristojna Srbija. Niste vi čuvali ova mesta i Srbiju zbog mene, već zbog svojih roditelja, dece, nečeg što je vrednije od svakog od nas, a to je otadžbina. Srbin zna kad je otadžbina napadnuta da ustane.

- Govorili su nam "plašite nas se", plašili smo se da im ne odgovorimo svom snagom. Čuvali smo njihov obraz, čuvali smo Srbiju. Na kraju, kao što vidite, nikome od njih baš ništa se nije dogodilo, teže su povređeni samo oni koji su samo čuvali Srbiju. Ponosan sam na vas što smo se tako ponašali, što nemamo nijednu žrtvu. Pogledajte koliko desetina mrtvih ima recimo u protestima žutih prsluka u Francuskoj. Koliko su stranačkih prostorija srušili? Tukli ljude na svakom mestu gde su stigli... Zahvaljujući vašem strpljenju i ljubavi prema otadžbini niko nije stradao. Ovo je za mene bila najteža godina. Slušao sam takve laži, dnevno preko hiljadu poziva na ubistvo članova moje porodice - kazao je on.

Izgubiće na svim izborima

Od pet izbora izgubili su pet, na svakom mestu i na svim izborima će gubiti, kaže on i dodaje da je prihvatio glavni zahtev blokadera.