Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit tvit" na TV Pink i govori o svemu sa čime smo se suočili u prethodnoj godini, ali i o svemu što smo postigli u 2025. godini.

Predsednik je na početku govorio o uklanjanju šatora u Ćacilendu.

- Verujem da će u narednih mesec dana biti uklonjeni i u Pionirskom parku. Veliki deo ljudi nije to sa srećom i zadovoljstvom prihvatio ejr su se poistovetili sa njihovom borbom. Oni nikada nikoga nisu povredili, posebno ne teže. Jedan čovek je primio metak, drugi je izboden nožem, a napadnuti su od strane blokadera. Pravo je vreme da omogućimo povratak u normalno stanje, jer oni koji su želeli na silu da dođu na vlast više nemaju ni mogućnost ni snagu da se silom dočepaju vlasti. Mislim da se Srbija i Beograd vraćaju u normalnu. Bili su na braniku otadžbine, vođena je najrpljavija kampanja protiv njih.

- Ljudi uvek traže dovoljan razlog da bi svoje mišljenje opravdali. Ovi ljudi su se borili i na tome im hvala. Oni koji su danas skupljali potpise, doživeli su debakl. Studenti su javljali kako lažu. Iz Niša će prijaviti 17.000 potpisa a nemaju ni 1.500, Iz Kragujevca će skupiti 8,900 a nemaju ni 750 okupljenih. I missle da se tako pobeđuje neko. Pobeđuje se stvarnim radom, a ne lažima i neistinama.

- U danima koji dolaze biće napravljeno novogidšnje seoce, od 3. ili 4. oslobodiće sve i od ponedeljka će saobraćaj normalno funkcionisati. Lagali su da im smeta zbog saobraćaja i jer im ukida slobodu, danas ste mogli da vidite da su koristili stolove sa fakulteta sa delovodnim brojevima koji ste platili vi, ili Branko ili Milomir. Zabranjeno je da politika bude prisutna na fakultetima, a danas su izneli i stolove. Da bi prikupljali političke potpise za svoju partiju ili pokret.

- Uporedite brojeve koji su rekli večeras i u danu kada budu predavali. Jer će ih tada neko pregledati, pa nema maštanja. Sve vreme su govorili kako su tamo neki nasilnici, kriminalci, a na kraju su samo oni stradali. Nije Milan Bogdanović kriminalac. Imali su 25.000 skupova, nijedan nije bio u skladu sa zakonom. Znamo da su oni hteli majdan. Da se napravi haos. To bi uradili da nije bilo narodnog otpora. Ovaj sa KTV Dikić je rekao da ću ja biti streljan bez poveza, a oni koji me izdaju sa povezom, da im bude lakša smrt. A onda su rekli "mi smo žrtve". Neko nas je pozvao da damo izjavu samo zato što smo hteli da streljamo ljude. A onda je krenula hajka da su ugroženi. Oni slažu Srbiju da je stradao dečak u Valjevu, ali taj dečak ni ne postoji. Strepljenjem i mirom smo uspeli da pobedimo nerad, bahatost i aroganciju.

- Uspeli smo da se izborimo za slobodu. Pojavili su se danas 346 mesta, na 100 i nešto se nisu ni pojavili. Tako će i na izborima. A šta ste čuli od njih? Osim "Srušićemo Vučića". Jovo Bakić i Milo Lompar se baš dobro druže, jer oni znaju da su prevaranti, da obmanjuju narod. Pa kakva će to politika biti? Tu nema politike. Jedan je za priznanje Kosova, a jedan da sutra zaratimo sa Prištinom. edan je za ulazak u NATO, a drugi za ODKB. Bez obzira što su uništili vojsku. Kada nemate planove i politiku onda ljudi kažu "ej, okej je, ta doza strasti je prošla, hajde da se vratimo normalnom životu".

Vladimir Balać je istakao da su svakodnevno bili izloženi uvredama i pretnjama, ali i da su im branili ulazak u fakultete, te da su njegovu kuću šarali sramnim grafitima.

- Nastavićemo da učimo i radimo, položio sam ispite, sve su desetke. Treba u relativno kratko vreme da diplomiram. Mi smo svi isti narod i meni je žao kad vidim da je neko tu manjinu izmanipulisao. Meni je žao kad vidim da neko radi protiv svoje države. Ja im opraštam i poručio bih im da je potrebno da se pomirimo kako bismo svi doprineli da naša zemlja bude bolje mesto za život.

U emisiji je pušten prilog uklanjanja šatora iz Ćacilenda.

Predsednik je potom prokomentarisao da je mnogima žao što se uklanja Ćacilend.

- Zamolio sam ih da odu jer ja nemam nikakav strah. Svaki čovek misli da bi mogao da obavlja bolje posao od mene. Kažu da je Milošević dobio više glasova, pa da ali je tada imao jedno 2 miliona više ljudi u zemlji, da ne govorimo o KiM. Ovo što sam ja dobio, neće se ponoviti, sa kojom sam ja razlikom pobedio. Nikada nisam zabrinut za sebe, već za svoju decu, jer ovi koji prete ubistvima ne bi imali milosti. Tri tehnike sprovde svakog dana i nemaju nikakvu argumentaciju. Nikada neće uzeti u obzir umešanost spoljnog faktora. Oni obmanjuju da nema medija. Koji vam je to medija protiv Spajića i Milatovića u Srbiji? Na primer. U Srbiji imate snažne platforme protiv nas. I nisu tamo samo Nova S, Radar itd. Tu je i RTS, Happy koji je prešao na drugu stranu. Imate Informer koji je oštro protiv njih. Pink ima vesti, nema politički program.

- Tri tehnike - shvatili su da tu vrstu ujedinjenosti srži neki Vučić, dovoljno je da mu tu nogu slomimo. Kriminalizacija mene i moje porodice. Ja sam nešto uradio u Jovanjici, škaljarski klan, kavački, iako su svi pohapšeni. Drugo, dehumanizacija. "Pa ja ne volim decu, pa skupljam SMS poruke da lečimo decu". Pa u svakoj se Skandinavskoj zemlji skuplja više nego u Srbiji. I treća, negiranje i relativizacija rezultata.

Vučić raksrinkao laži blokadera koji kao argument koriste frazu "to su naše pare"

- Kada vide autoputeve, oni kažu "to su naše pare". Gde god mogu da pokvare sve, pokvariće. Koliko ste puta čuli priču "srušiće se Kula Beograd". Ne možete da dokažete ništa jer ih mržnja zaslepi. Kada pričate o bolnicama kažu "to su naše pare". ja za razliku od svih nisam iašđo na more planinu i godišnje odmore. Radio sam naporno i marljivo. A kako to za naše pare nismo imali nijedan dom zdravlja, bolnicu i klinički centar do 2012. godine. Niš, Beograd, Klinički centar izgleda kao svemirski brod. Sledi Kragujevac, Novi Pazar pa Užice. Neću da pričam na desetinama bolnica od Leskovca, Loznice, Kikinde, Prokuplja. Pa jesu to za naše pare? Pa jesu. A što za naše pare nikada nismo imali sve to? Kakva je to laž i prevara? Da pravdaš sebe zašto si na pogrešnoj strani. Pa sve u naše pare. Samo je pitanje ko je taj koji određuje politiku. I onda krene "pogledajte kako su nas zadužili". Znate kolika je naša zaduženost? 37 milijardi u apsolutnom iznosu. Ništa imajući u vidu da završavamo na 80 milijardi BDP. 41 posto u odnosu na Bruto domaći proizvod. Nemačka je zadužena skoro 70 odsto. Skoro duplo po normalnim kriterijumima. A u apsolutnim brojevima 2737 milijardi. Dakle 80 puta u apsolutnim brojevima je njihov broj veći nego u Srbiji. Oni su za 30-40 odsto zaduženiji od nas. Oni ih sve vreme lažu apsolutnim brojevima. A reč je o uspešnim zemljama. Ne mogu da podnesu uspeh svoje zemlje, ne mogu da podnesu što svi jedino u Srbiji hvale ekonomiju. Srbija je jedna od 5 najmanje zaduženih zemalja u Evropi. Mi nismo krali od budućnosti naše dece, mi smo gradili i radili za budućnost naše dece.