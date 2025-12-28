Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je skupljanje potpisa koje su organizovali blokaderi.

- Oni koji su danas skupljali potpise, doživeli su debakl. Studenti su nam javljali kako će lažu. Iz Niša će prijaviti 17.000 potpisa a nemaju ni 1.500, Iz Kragujevca će javiti 8.900, a nemaju ni 750 okupljenih. I misle da se tako pobeđuje neko. Pobeđuje se stvarnim radom, a ne lažima i neistinama - rekao je on.

Detaljno obraćanje predsednika pročitajte ovde.

Ne propustitePolitika"HTELI SU NAS MRTVE, PONIŽENE, MI NJIH ŽELIMO U NAŠOJ ZEMLJI, DA ŽIVE SA NAMA" Moćna Vučićeva poruka blokaderima: Nećete biti srećni zbog rezultata na izborima
Uklanjanje ćacilenda Ćacilend Aleksandar Vučić (11).jpeg
Politika"PRIHVATILI SMO NJIHOV GLAVNI ZAHTEV, SLEDEĆE GODINE IDEMO NA IZBORE" Vučić na uklanjanju Ćacilenda: Čuvali ste Srbiju! Srbin zna kad je otadžbina napadnuta!
Uklanjanje ćacilenda Ćacilend Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ PONOVO BIO U PRAVU! Hrvati i Albanci zajedno prave novo borbeno vozilo, zvaće se Šota! Vučić ranije upozoravao: "Uveren sam da NATO nije bio obavešten"
Aleksandar Vučić
PolitikaNOVI POZIV NA UBISTVO VUČIĆA!? Stupar priziva krvavu istoriju: I Obrenoviće i Karađorđeviće su menjali egzekucijama, on živ sići neće
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.17_2b66ae8c.jpg