Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit tvit" na TV Pink i govori o svemu sa čime smo se suočili u prethodnoj godini, ali i o svemu što smo postigli u 2025. godini. Pored njega, gosti su urednik i voditelj Milomir Marić i preduzetnik i biznismen Branko Babić.

Vladimir Balać, student koji hoće da uči, je sedeo u publici te je u jednom trenutku istakao da su svakodnevno bili izloženi uvredama i pretnjama, ali i da su im branili ulazak u fakultete, te da su njegovu kuću šarali sramnim grafitima.

Screenshot 2025-12-28 212535.png
Foto: Pink

- Nastavićemo da učimo i radimo, položio sam ispite, sve su desetke. Treba u relativno kratko vreme da diplomiram. Mi smo svi isti narod i meni je žao kad vidim da je neko tu manjinu izmanipulisao. Meni je žao kad vidim da neko radi protiv svoje države. Ja im opraštam i poručio bih im da je potrebno da se pomirimo kako bismo svi doprineli da naša zemlja bude bolje mesto za život - poručio je Vladimir Balać.

Kurir.rs

Uklanjanje ćacilenda Ćacilend Aleksandar Vučić (2).jpeg
Aleksandar Vučić Hit tvit (10).png
Screenshot 2025-12-28 214510.png
Uklanjanje ćacilenda Ćacilend Aleksandar Vučić (11).jpeg