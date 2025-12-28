Slušaj vest

Bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nekadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave Rodoljub Šabić objavio je na svom nalogu na Iksu snimak sa Beogradske filharmonije, zanemarivši činjenicu da je reč o snimku objavljenom pre godinu dana.

"Dok neki peku svinju na Studentskom trgu i nastoje da raspiruju međunacionalnu mržnju drugi, poput Beogradske filharmonije, šalju sjajne novogodišnje poruke podrške studentima", glasi njegova objava.

Ono što Šabić nije naveo, jeste da je u pitanju snimak koji je objavljen pre godinu dana, 27. decembra 2024. godine.

Filharmonija snimak Izvor: Kurir

Šabić je ovim pokušao da prikaže da je reč o novogodišnjoj proslavi održanoj ove godine, međutim istina je drugačija.

Ispod njegove objave ubrzo je usledio niz komentara, gde su mu korisnici skretali pažnju da nije reč o ovogodišnjem događaju, kako je on to predstavio.

Beogradska filharmonija Foto: Printscreen

Iako je na snimku zaista zabeležen aplauz posvećen studentima, ključno je da je taj snimak nastao i objavljen pre godinu dana, a ne tokom aktuelnih novogodišnjih dešavanja kako je Šabić želeo da predstavi. Time je javnosti ostavljen pogrešan utisak da je reč o događaju iz ove godine.