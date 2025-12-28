Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić  je tri tehnike blokadera protiv njega.

- Oni su to radili kroz tri tehnike svakog dana. Prvo, kriminalizacija mene i moje porodice, laži o Jovanjici. Zatim, dehumanizacija, da ne volim decu, da se skupljaju SMS poruke da bi se lečila deca... U utorak mi je godišnja konferencija za novinare, tada ću izneti brojeve. Govorili su da sam ubijao decu u Sarajevu. Za šta da me goni pravosuđe? Sram ih bilo, sve zajedno! Znate li i da su me gonili, da su podizali optužnice? Možete da primetite da nemaju argumentaciju. Treća stvar je negiranje, negacija rezultata i relativizovanje svega. Kada nešto ne mogu da demantuju, oni kažu da su to "naše pare". Moje pitanje je, da razjasnimo to ljudima... Ja nisam išao na godišnji odmor, možda sam zbog toga lud i blesav, a kako to za naše pare nismo imali nijedan Dom zdravlja, bolnicu, Klinički centar od 2000. do 2012. godine? Što za naše pare nismo imali stabilan kurs dinara i imali smo 550.000 manje zaposlenih? Kakva je to laž, prevara, Lajbnicov dovoljan razlog da pravdaš sebe... Pa, naravno da su sve naše pare, samo se postavlja pitanje ko je taj koji određuje politiku, dovodi investitore... Da bismo uzimali pare, morate da imate fabrike koje rade, a ne da plate i penzije budu tri puta manje kao u periodu kad su oni vladali - rekao je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednikapročitajte ovde.

