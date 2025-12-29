Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se uskoro ići sa uvođenjem redovnog vojnog roka i da je to dobro za celo društvo, a istakao je i da se Srbija mudro naoružava kako bi bila pripremljena da odvrati svakog agresora.

"Idemo uskoro sa vojnim rokom, da li je to 75 dana ili ne znam koliko, nemojte me držati za reč, tako da idemo uskoro sa tim. To je dobro za celo društvo, naučiće se mladi ljudi odgovornosti, nikakav im to problem ne predstavlja. Niti tu ima strogoće kao što je to nekada bilo, niti bilo čega. I veoma kratko vreme, a svako će se osetiti bogatijim i svako će učiniti nešto za svoju zemlju", rekao je Vučić za televiziju Pink.

Bliži se sukob Rusije i Evrope

On je rekao da ne očekuje završetak sukoba Rusije i Ukrajine, već da je bliži sukob Rusije i Evrope, a da će Srbija pokušati da ostane van rata.

"Mogli ste da primetite danas konačno i priznanje njihovo zašto su se ujedinili Priština, Zagreb i Tirana - naravno protiv Srbije. Videli ste i novo vozilo koje se zove, nećete verovati, "šota", koje treba da se proizvodi u Prištini, četiri puta četiri. Kooperacija Hrvatska-Albanija-Priština", rekao je Vučić.

Dodao je da to sasvim izvesno "nije protiv takozvane neutralne Austrije", ukazujući da je jasno da tu nema stvarne neutralnosti.

"A mi jesmo stvarno neutralni. Dakle, to je što se tiče našeg okruženja. Nemojte da vam govorim o svim drugim stvarima koje su na takav način rađene, gde vidite da Hrvati mogu da rade šta god hoće u Podgorici, oni će da ćute i da pognu glavu, ali će zato Srbija da im bude kriva. Valjda smo mi krivi i za Loru, valjda smo mi krivi i za Morin, i za brod Jadran, za sve smo mi krivi. I za sve je Vučić kriv, redovno", naveo je Vučić.

Naoružavamo se

Naoružavamo se i mi, naveo je Vučić i dodao da se pripremamo da odvratimo svakog neprijatelja, svakog agresora.