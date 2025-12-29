Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište – Golubac "Dunavski koridor".
PREDSEDNIK SRBIJE DANAS NA DUNAVSKOM KORIDORU: Obilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište – Golubac
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište – Golubac "Dunavski koridor".
Predsednik će biti u Golupcu u 13 časova.
