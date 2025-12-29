U takozvanom Ćacilendu, na platou ispred Skupštine Srbije, uklonjena je većina šatora.
Politika
POČELO UKLANJANJE ŠATORA ISPRED SKUPŠTINE: Šta se trenutno dešava u "Ćacilendu" (FOTO)
Slušaj vest
Njihovo uklanjanje prethodno je najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sinoć sa tog mesta, ispred Skupštine, obratio ogromnom broju okupljenih građana.
Već jutros šatori su uklonjeni i odneti sa platoa ispred parlamenta.
Na terenu su trenutno komunalne službe zatim komunalna milicija i policija.
Saobraćaj na potezu kod Pionirskog parka krenuće u prvim danima januara.
Na platou gde su dosad bili šatori, biće božićno seoce.
Kurir.rs
34 · Reaguj
Komentariši