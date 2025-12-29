Slušaj vest

Njihovo uklanjanje prethodno je najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sinoć sa tog mesta, ispred Skupštine, obratio ogromnom broju okupljenih građana.

Već jutros šatori su uklonjeni i odneti sa platoa ispred parlamenta.

Na terenu su trenutno komunalne službe zatim komunalna milicija i policija.

Saobraćaj na potezu kod Pionirskog parka krenuće u prvim danima januara.

Na platou gde su dosad bili šatori, biće božićno seoce. 

Kurir.rs

