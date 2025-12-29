Slušaj vest

Piper se oglasio na mreži X na kojoj je potpisao sledeće:

- Gledam sad ovu šaradu od prikupljanja potpisa juče, i razmišljam kakvi su to lažovi blokaderi!

Znači, oni tvrde da je u Nišu na 5 mesta skupljeno 17.000 potpisa za 5 sati.

Uvek sam voleo statistiku i sednem i izračunam: To je 3,400 potpisa po mestu i podeljeno sa 5 sati = 900 potpisa po satu, kako tvrde.

Kada se 900 podeli sa 60 minuta to je 15 potpisa po minutu, ili na svake 4 sekunde je neko potpisao.

A čovek samo realno da razmisli i zaključi - pa da nego dođe, pozdravi se, prozbori par rečenica sa ljudima na štandu, pročita onaj papir i potpiše treba bar pola minuta.

A kod blokadera sve to za 4 sekunde u proseku

Vi ste prevaranti na kub!

Screenshot 2025-12-29 102926.jpg
Foto: X printscreen

 Kurir.rs/X

Ne propustitePolitika"ŽELE INCIDENTE I TUČU NA ŠTANDOVIMA KOJE BI SAMI IZAZVALI" Piper o planu blokadera za nedelju: Ovo su 4 tačke, evo šta smeraju
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg
PolitikaTEŠKO LICEMERJE! PIPER UKAZAO NA KONTRADIKTORNOST "EU U SRBIJI": EU ne želi da predstavnici manjinskih zajednica budu adekvato predstavljeni - Zašto? (FOTO)
uros piper copy.jpg
Politika"JE L' ATENTAT TA DOBRA STVAR?!" Piper poručio blokaderu Dejanu Iliću: Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?
Uroš Piper
Politika"DSS PONOVO ŽESTOKO PO BLOKADERIMA!" Piper o izjavi desne ruke Miloša Jovanovića: Svesni su da su na 1,2% i da im blokaderi uzimaju glasove!
Uroš Piper
Politika"SUDIJE I TUŽIOCI, PA MAKAR I DA STE IZ TOK-A, NISTE IZNAD ZAKONA" Piper: Ako je neko od vas kršio zakon biće smenjen i procesuiran!
Uroš Piper
Politika"NAPUSTI POLITIKU JUČE!" Miloš Jovanović pričao o izborima, Piper mu odgovorio: Zbog ovakvih budalaština si i sveo stranku na 1,2%
uroš piper i miloš jovanović
PolitikaLETI PERJE NA N1 I NOVA S! Piper otkrio: Ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko Đilasa i ekipu
Uroš Piper
Politika"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca?! Još par godina i svako od njih, ko već nije, penzioner! A naziv "studentska lista"
Uroš Piper (11).png