Piper se oglasio na mreži X na kojoj je potpisao sledeće:

- Gledam sad ovu šaradu od prikupljanja potpisa juče, i razmišljam kakvi su to lažovi blokaderi!

Znači, oni tvrde da je u Nišu na 5 mesta skupljeno 17.000 potpisa za 5 sati.

Uvek sam voleo statistiku i sednem i izračunam: To je 3,400 potpisa po mestu i podeljeno sa 5 sati = 900 potpisa po satu, kako tvrde.

Kada se 900 podeli sa 60 minuta to je 15 potpisa po minutu, ili na svake 4 sekunde je neko potpisao.

A čovek samo realno da razmisli i zaključi - pa da nego dođe, pozdravi se, prozbori par rečenica sa ljudima na štandu, pročita onaj papir i potpiše treba bar pola minuta.

A kod blokadera sve to za 4 sekunde u proseku

Vi ste prevaranti na kub!

Foto: X printscreen