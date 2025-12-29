Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS-a nazvao je jučerašnje blokadersko prikupljanje potpisa šaradomtako što se malo pozabavio matematikom pa izračunao koja je to brzina kojom su blokaderi navodno prikupljali potpise građana i, prema računici, zaključio samo jedno - nemoguća.
"VI STE PREVARANTI NA KUB" Piper razotkrio laži blokadera o prikupljanju potpisa: Uvek sam voleo statistiku, sednem i izračunam! Potpis na 4 sekunde, nemoguće!
Piper se oglasio na mreži X na kojoj je potpisao sledeće:
- Gledam sad ovu šaradu od prikupljanja potpisa juče, i razmišljam kakvi su to lažovi blokaderi!
Znači, oni tvrde da je u Nišu na 5 mesta skupljeno 17.000 potpisa za 5 sati.
Uvek sam voleo statistiku i sednem i izračunam: To je 3,400 potpisa po mestu i podeljeno sa 5 sati = 900 potpisa po satu, kako tvrde.
Kada se 900 podeli sa 60 minuta to je 15 potpisa po minutu, ili na svake 4 sekunde je neko potpisao.
A čovek samo realno da razmisli i zaključi - pa da nego dođe, pozdravi se, prozbori par rečenica sa ljudima na štandu, pročita onaj papir i potpiše treba bar pola minuta.
A kod blokadera sve to za 4 sekunde u proseku
Vi ste prevaranti na kub!
