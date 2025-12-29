Slušaj vest

Predsednik Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je danas da Aljbin Kurti neće odustati od antisrpske politike, već će pokušati da onemogući Srpsku listu da iskoristi kapacitet koji je dobila zahvaljujući poverenju više od 90 odsto birača iz srpskih sredina i da u institucijama blokira tu antisrpsku politiku i nastojaće da je saplete gde god može, pogotovo ako u parlament „ugura“ Nenada Rašića.

„Kurti neće odustati od antisrpske politike na Kosovu, jer želi da dovrši posao. On ima sada tu kost u grlu, povratak Srba u institucije četiri opštine na severu, ali je njegov glavni cilj da stvori uslove da se pripadnici KBS-a stacioniraju na severu stalno, i da za to dobije odobrenje Kfora“, rekao je Drecun.

Zato bi, pojašanjava, Kurtiju najviše odgovarali novi incident i, poput Banjske, koje može da inscenira i da pod izgovorom intervencije pokuša da rasporedi KBS.

„Sigurno će nastaviti da onemogućava državu Srbiju da pomaže Srbima, kao i da vrši institucionalni i fizički teror nad Srbima, jer on neće da uvaži izbornu volju srpskog naroda. Pokušaće da onemogući Srpsku listu da iskoristi kapacitet, dobijen poverenjem 90 odsto srpskog naroda, i da u institucijama blokira tu antisrpku politiku. On neće biti spreman na bilo kakvu političku saradnju sa Srpskom listom, koja sa njim i nema razloga da sarađuje, ali će otvoreno raditi protiv Srba, da ih svuda gde može saplete, da ne mogu da ostvare ni minimum prava i ostvare privid multuetničnosti. Pogotovo ako ugura Rašića u parlament“, rekao je Drecun za TV Informer.

Zapitao se i kako je moguće da stranka Nenada Rašića u Prizrenu, gde živi svega nekoliko Srba, dobio više od 300 glasova.

Situacija je, kaže, imajući u vidu preliminarne rezultate loša za Srbe, upravo zato što je Kurti blizu formiranja izvršne vlasti.

Prema projekcijama, Samoopredeljenje bi u parlamentu moglo da ima 56 mandata, što je, podseća Drecun, osam više nego nakon izbora februaru.

„Sada će sigrno biti pokušaja da se Rašić ugura u parlament, jer je svaki mandat Kurtiju dragocen. Sa Rašićem će imati 57, faliće mu još četiri, koje može da ’pribavi’ od manjina, Turaka, Bošnjaka, Roma. Ta većina ne bi bila mnogo stabilna, ali je lakše istrgovati sa nekim ko ima mali broj mandata, nego politički se dogovarati sa Srpskom listom koja ima veliku snagu i jedini je legitiman i legalan predstavnik srpskog naroda“, rekao je Drecun.