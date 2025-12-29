TO JE BIO RECEPT ZA KRVAVU REVOLUCIJU

Novinar Milomir Marić izjavio je da klasične obojene revolucije imaju prepoznatljiv obrazac delovanja, upozorivši da se takvi scenariji ne dešavaju spontano, već po unapred razrađenom planu.

Prema njegovim rečima, model je uvek isti: demonstranti prvo zauzimaju centralne gradske lokacije, a zatim se pojavljuju strani specijalci čiji je cilj izazivanje krvoprolića i haosa.

- Tako je bilo na Majdanu u Ukrajini. To je bio plan - rekao je Marić sinoć u emisiji Hit tvit na TV Pink, povlačeći jasnu paralelu sa dešavanjima iz drugih zemalja koje su prošle kroz nasilne političke prevrate.

On smatra da Srbija u ovom slučaju nije upala u tu zamku, upravo zato što nasilni scenario nije uspeo da se realizuje.

- Ljudi koji su bili u Pionirskom parku podneli su žrtvu. Paradoks je da su ih oni gluplji i primitivniji proglašavali za ‘ćacije’, ne shvatajući da su upravo ti ljudi sprečili eskalaciju i krvoproliće - istakao je Marić.

Zaključujući svoje izlaganje, Marić je poručio da se u ovakvim procesima često dešava isto pravilo - da revolucija na kraju „pojede svoju decu“, ostavljajući društvo razvaljeno, a obećanja o demokratiji i slobodi neispunjenim.

Njegova poruka je jasna: političke krize se ne rešavaju haosom i nasiljem, jer cenu takvih eksperimenata uvek plaćaju obični građani, dok pravi akteri ostaju u senci.