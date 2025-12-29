- Imamo jedna zahtev koji je po mom uverenju nekorektan. Dakle, imamo situaciju da je kolega Nenad Tomašević podneo zahtev za ostvarenje prava za zakup stana u Beogradu što nije sporno, to jeste njegovo pravo i Skupština može da mu to omogući - može, ali ne mora. Međutim, ovde se radi o činjenici da Tomašević bojkotuje rad sednice Skupštine, bojkotuje rad odbora kao i cela njihova poslanička grupa. Za to što bojkotuje on dobija punu zaradu, ne može da dobije samo putne troškove ako ne dođe i ne upiše se. Sa druge strane, ukoliko ne dolazi na sednice i bojkotuje meni je potpuno nejasno u čemu je razlika između bojkotovanja u Bečeju, gde živi, i u Beogradu gde bi da mu plaćamo stan. Ne vidim smisao u tome, neka ponovi zahtev kad krene da radi - poručio je Jovanov na sednici.