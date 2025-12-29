Slušaj vest

- Draga deco, želim da se radujete, da budete veseli, da dobijate lepe poklone i da vam se ispune sve želje. Vama, roditeljima, želim sve najbolje. Želim vam da ne stanete na ovome, nego da nastavite da imate još dece, jer su toliko lepa da je to potpuno neverovatno. Svi,  rekao je predsednik Vučić i poručio:

Predsednik Vučić uručio novogodišnje paketiće deci zaposlenih u Predsedništvu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Mnogo sam srećan što vas vidim sve zajedno i želim vam uspešnu i srećnu Novu godinu.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ OBIŠAO DEONICU DUNAVSKOG KORIDORA: Za godinu od Beograda do Golupca za sat i 15 minuta, sledećeg Božića čist auto-put! Pozivajte ljude da se vraćaju!
Aleksandar Vučić.jpg
InfoBizVučić: Brzi voz za Budimšpeštu kreće za dva meseca, sa njime od Beograda do Budimpešte putovaće se dva sata i 45 minuta
Aleksandar Vučić (4).png
Politika"KAŽU TO SU NAŠE PARE , ZAŠTO ONDA ZA NAŠE PARE NISMO IMALI IZGRAĐEN NIJEDAN KLINIČKI CENTAR DO 2012?" Vučić brutalno odbrusio blokaderima: "Kakva je to laž?"
Screenshot 2025-12-28 213553.png
PolitikaDVA BROJA KOJI POKAZUJU OGROMAN NAPREDAK SRBIJE: Šta nam broj automobila može reći o rastu životnog standarda - jedan podatak posebno iznenađuje
Aleksandar Vučić