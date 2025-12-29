Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je novogodišnje paketiće deci zaposlenih u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike.
"DRAGA DECO, ŽELIM DA SE RADUJETE, DA BUDETE VESELI" Predsednik Vučić uručio novogodišnje paketiće deci zaposlenih u Predsedništvu (VIDEO)
- Draga deco, želim da se radujete, da budete veseli, da dobijate lepe poklone i da vam se ispune sve želje. Vama, roditeljima, želim sve najbolje. Želim vam da ne stanete na ovome, nego da nastavite da imate još dece, jer su toliko lepa da je to potpuno neverovatno. Svi, rekao je predsednik Vučić i poručio:
Predsednik Vučić uručio novogodišnje paketiće deci zaposlenih u Predsedništvu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav
- Mnogo sam srećan što vas vidim sve zajedno i želim vam uspešnu i srećnu Novu godinu.
