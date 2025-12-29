SVE ĆE BITI GOTOVO DO NOVEMBRA

SVE ĆE BITI GOTOVO DO NOVEMBRA

Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićobilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gradište - Golubac "Dunavski koridor" i tom prilikom je otkrio da će od Beograda do Golupca biti potrebno sat i 15 minuta!

Otkrio je i kada će sve biti gotovo.

- Ovo je bukvalno ono što će suštinski da menja život ljudi ovog kraja, sat i 15 do Golupca od Beograda. Navodim prestonicu Srbije jer ljudi uglavnom dolaze odatle, a ako bi se gradila brza saobraćajnica od Vršca i most, to bi spojilo ovaj kraj i sa Banatom i Beogradom. Kad završimo do Golupca, radimo i obilaznicu da ne bismo centar Golupca ugrožavali. Sve ćemo da završimo do novembra, od skretanja sa auto-puta do Golupca - podelio je Vučić lepe vesti sa narodom.

Predsednik je nabrojao i brojne turističke atrakcije istoka Srbije poput tvrđava - golubačke i ramske, zatim tvrđave Fetislam u Kladovu, Brestovačku banju, zlotske pećine kod Bora...

- Šta će Beograda i Novog Sada da ti dođe, samo da završimo ovu saobraćajnicu - rekao je Vučić predsedniku opštine tog kraja.

Gradi se 62 objekta

Podsetimo, brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac dugačka je 67,94 km.

U februaru 2025. godine pušteno je u saobraćaj 21 km na prvoj deonici - od mosta preko reke Jezava na drugom kilometru od naplatne stanice ''Požarevac'' do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 km na trećoj deonici - od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve, što ukupno iznosi 31,85 km brze saobraćajnice.

U toku su radovi na izgradnji preostalog dela trase u dužini od oko 36 km.

Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta, šest petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km/h.