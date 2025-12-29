- Kažu, dajte izbore, a mi ćemo opet da organizujemo revoluciju. Da vam kažem, pusti snovi. Pusti snovi. I nema tu velike filozofije - počeo je Vučić.

On je dodao da izbori neće biti laki ni za jedne ni za druge.

- Pobedićemo na izborima. Za nas će izbori biti malo teški, malo teški. Posle ovoliko godina na vlasti, ali... Neće biti ni za njih laki. A te revolucije, da će nešto da ruše po nekoj izmišljenoj ulici, da ubijaju... Taj film je prestao da se daje u bioskopima - dodao je predsednik.