Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra imati godišnje obraćanje, kada će govoriti o svim temama i odgovarati na sva pitanja.

- Pripremićemo sve teme, analizirati sve i govoriti o svemu, odgovoriti na sva pitanja - rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Dunavskog koridora kod Golupca.

On je dodao da još ne zna tačan termin godišnje konferencije, ali da će verovatno biti sutra u periodu od 15 do 18 časova.

- Ne znam tačno, moramo da proverimo da li u tri, četiri, pet ili šest popodne, ali kada budemo mogli da stignemo. Dobićete večeras pozive, pa se vidimo sutra - dodao je predsednik okupljenim medijima.

