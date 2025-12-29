Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na izjave Nebojše Romčevića, dramaturga, profesora Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu i jednog od potpisnika Proglasa, o uklanjanju šatora u tzv. Ćacilendu.

"Začuđujuće, i teško za razumeti, je koliko se neki ljudi ponose i ne skrivaju svoje fašističke stavove i koliko se neki mediji upiru da promovišu najokoreliji i najotvoreniji vid fašizma.", poručila je, pa nastavila:

"Zamislite kakva bi Srbija bila da ovakvi dođu na vlast. Zatvarali bi ljude u logore, proterivali, oduzimali pravo na rad, verovatno bi i pravo na reprodukciju ukinuli "ćacima". Zamislite taj stepen bolesne mržnje, kada su oni došli do toga da zemlja po kojoj su hodali "ćaci" mora da se menja koliko je kontaminirana. Toga se ni nacisti nisu setili.", poručila je Ana Brnabić.

