- Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima. Predsedniku Siju. Imam jednu poruku koja je važna - rekao sam da je naš cilj očuvanje mira i stabilnosti u svetu. Važno je da se poštuju principi Povelje Ujedinjenih nacija, principi međunarodnog javnog prava o miroljubivoj koegzistenciji. Srbija podržava princip jedne Kine. Tajvan je teritorije Narodne republike Kine. Mi to tako doživljavamo. Mi na takav način tretiramo - rekao je predsednik govoreći o Tajvanu i Kini.