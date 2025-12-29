Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićobišao je danas radove na izgradnji dela Dunavskog koridora i tom prilikom se dotakao Kine i Tajvana.

On je najpre zahvalio prijateljima iz Kine, a onda uputio poruku predsedniku te zemlje Si Đinpingu.

- Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima. Predsedniku Siju. Imam jednu poruku koja je važna - rekao sam da je naš cilj očuvanje mira i stabilnosti u svetu. Važno je da se poštuju principi Povelje Ujedinjenih nacija, principi međunarodnog javnog prava o miroljubivoj koegzistenciji. Srbija podržava princip jedne Kine. Tajvan je teritorije Narodne republike Kine. Mi to tako doživljavamo. Mi na takav način tretiramo - rekao je predsednik govoreći o Tajvanu i Kini.

U obilasku radova su i ambasadorom Kine Li Mingom, ministarkom građevinarstva Aleksandrom Sofronijević, direktorom Koridora Srbija Aleksandrom Antićem, direktorom Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom, a sa njima su i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović, predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović i predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

