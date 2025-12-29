Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa ambasadorom Srbije u Grčkoj Nikolom Nedeljkovićem, sa kojim je razgovarao o sveokupnim odnosima između Srbije i Grčke.

Tokom sastanka bilo je reči o nedavnoj uspešnoj poseti predsednika Vlade prof. dr Macuta Grčkoj, kao i o pripremama koje će biti uvod u sednicu visokog saveta za saradnju i osnazivanje ekonomskog saveta čije se formiranje očekuje u narednoj godini.

Foto: Vlada Republike Srbije

Premijer Macut je istakao da je na sastanku razmatrana realizacija prethodno dogovorenih projekata iz zvaničnih međudržavnih poseta.

Ambasador Nedeljković je upoznao premijera sa planovima za sledeću godinu, u kojoj će biti obeleženo 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf. Takođe, u narednoj godini planirani su i konferencija gradova dve zemlje i proširenje saradnje u oblasti energetike.

Foto: Vlada Republike Srbije

Poseban osvrt je bio na porastu broja srpskih turista u Grčkoj i grčkih turista u Srbiji, odnosno stvaranju što boljih turističkih uslova koji će pratiti porast poseta građana dve zemlje.