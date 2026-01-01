Slušaj vest

Novi poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević otkriva za praznično izdanje Kurira kako je nekada, a kako sada slavi Novu godinu.

Antonijević je sa čitaocima Kurira odlučio da podeli fotografije koje mu najviše znače, iz različitih životnih doba i sa mnogo emocija.

Antonijević nam je poslao jednu fotografiju iz 1981. godine, kada je imao 6 godina, sa Deda Mrazom i poklonom koji je u to vreme bio san svakog dećaka - igračka automobil!

Milan Antonijević 1981. godine u očevoj firmi Foto: Privatna Arhiva

- Iako je fotografija sa Jelenom Karleušom, koju je ona nedavno objavila, kada smo kao deca zajedno slavili Novu godinu negde osamdesetih, izazvala mnogo pažnje na društvenim mrežama, odlučio sam se da sa vama ipak podelim neke druge. Na ovoj slici sa Deda Mrazom sa bratom sam dobio poklon u firmi Dinara, gde je radio moj otac - počinje priču o praznicima Antonijević.

Na drugoj fotografiji, Antonijević je u vojničkoj uniformi pored jelke.

Milan Antonijević 1994. godine Foto: Privatna arhiva

- Bila je to moja prva poseta porodici nakon višemesečne obuke u Beloj Crkvi, davne 1994. godine, samo nekoliko meseci pre turbulentnih dešavanja u Bosni i u Hrvatskoj, Oluje i svega što je dovelo do novog stradanja i izbeglištva za mnoge - kaže Antonijević.

Na kraju, stižemo do aktulenog vremena i grada: Milan u Beogradu s kolegama slavi praznike.

Milan Antonijević Foto: Privatna arhiva

- U instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti prvi put zajedno proslavljamo Novu godinu, a mnogi od njih su poveli decu, kojih je, prema preciznom spisku, 26 mlađih od 15 godina! Moje nove koleginice i kolege i njihova divna deca su me iznova podsetili na snagu praznične magije i važnost zajedništva, mašte i reči nakon svima burne i ne baš lake 2025. godine - zaključio je Antonijević.