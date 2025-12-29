Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gragište - Golubac „Dunavski koridor“.

Predsednik je tokom razgovora sa okupljenima prokomentarisao i to što je u Utisku nedelje Branko Čečen rekao da je tokom minule godine bio pokušaj revolucije.

- Teorirsali su narod godinu dana, naravno da je bio pokušaj revolucije, to je svaki čovek mogao da vidi. 

Kako je istakao "znali smo to još u februaru mesecu.

- Oni svoj posao, mi svoj posao. Oni protiv Srbije, mi za Srbiju. Oni mrze sve oko sebe, mi volimo suviše ovu zemlju da bismo najgorima prepustili da je unište - istakao je Vučić.

Šta je još poručio predsednik, pogledajte u snimku ispod.

Ne propustitePolitikaSRBIJA PODRŽAVA PRINCIP JEDNE KINE Predsednik Vučić ima poruku za Si Đinpinga: Tajvan je deo teritorije Kine
1.jpg
PolitikaSUTRA GODIŠNJE OBRAĆANJE ALEKSANDRA VUČIĆA: "Odgovoriću na sva pitanja"
3.jpg
PolitikaBLOKADERSKE REVOLUCIJE SU PUSTI SNOVI Vučić o najavama uspeha na izborima: Neće im biti lako
Aleksandara Vučić (2).png
Politika"DRAGA DECO, ŽELIM DA SE RADUJETE, DA BUDETE VESELI" Predsednik Vučić uručio novogodišnje paketiće deci zaposlenih u Predsedništvu (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg