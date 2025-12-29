Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gragište - Golubac „Dunavski koridor“.

Predsednik je tokom razgovora sa okupljenima prokomentarisao i to što je u Utisku nedelje Branko Čečen rekao da je tokom minule godine bio pokušaj revolucije.

- Teorirsali su narod godinu dana, naravno da je bio pokušaj revolucije, to je svaki čovek mogao da vidi.

Kako je istakao "znali smo to još u februaru mesecu.

- Oni svoj posao, mi svoj posao. Oni protiv Srbije, mi za Srbiju. Oni mrze sve oko sebe, mi volimo suviše ovu zemlju da bismo najgorima prepustili da je unište - istakao je Vučić.