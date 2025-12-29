Slušaj vest

Srpska lista bila je ubedljiva na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji i na vanrednim parlamentarnim izborima, održanim u nedelju, osvojila je svih deset mandata koji su zagarantovani za srpsku zajednicu.

Izbori su, takođe, doneli Aljbinu Kurtiju još veće uporište, jer je njegovo Samoopredeljenje osvojilo skoro 50 odsto glasova i imaće najmanje 55 od 61 poslanika, koliko je potrebno za okupljanje većine i sastavljanje nove vlade, pokazuju preliminarni rezultati kosovske Centralne izborne komisije. Izlaznost je bila 45 odsto, a najveća je zabeležena u srpskim sredinama.

Kažnjena opozicija

Dok je uspeh Srpske liste maksimalan i sasvim očekivan, rezultat Samoopredeljenja, koji će imati sedam mandata više nego u prošlom sazivu, mnoge je iznenadio, a Srbe s KiM i zabrinuo.

Glasovi Albanaca omogućavaju Kurtiju da brzo formira vladu. Postizborna matematika pokazuje da će Aljbin Kurti, uz pomoć poslanika manjinskih, nesrpskih stranaka, moći da računa na 65 glasova u parlamentu. Istoričar Srđan Graovac ocenjuje za Kurir da to za Srbe znači, nažalost, nastavak dosadašnje dugogodišnje politike pritiska i terora.

- Potvrdilo se i na ovim izborima da Kurti profitira od takve politike i dobija podršku albanskog biračkog tela i realno egzistira samo na tome. On drugih rezultata nema, osim rezulatat u teroru nad Srbima. Bojim se da se u tom segmentu neće ništa drastično menjati, već ćemo imati nastavak politike pritiska i terora nad Srbima, osim ako ne bude spolja nekog pritiska na Kurtija - objašnjava Graovac.

Komentarišući izborni uspeh Samoopredeljenja, naš sagovornik kaže da se do sada pokazalo da Kurti na ponovljenom glasanju bolje prolazi.

- Glasači su, zapravo, kaznili opoziciju. Jer oni koji glasaju za opoziciju su videli da ona nema dovoljno volje ni snage da se ujedine protiv Aljbina Kurtija. S druge strane, i sam termin izbora pred Novu godinu značio je i dolazak određenog broja Albanaca koji žive van Kosova i Metohije i to je išlo Kurtiju naruku, jer je reč uglavnom o radikalnijim Albancima. Neke kockice su se poklopile i ne mogu reći da me je iznenadilo, ali nadao sam se da to neće biti tako. Srpska lista je ostvarila svoj zacrtani cilj i to je za Srbe izuzetno važno i preduslov je da se nastavi s odbranom pozicija. To je veliki uspeh Srpske liste, jer uprkos svom tom teroru Kurtija, oni su preživeli i ne samo preživeli nego su ostali neokrnjeni što se tiče podrške naroda. To je i Kurtiju jasna poruka da se Srbi neće kolebati, da će se braniti i da će ostati na svom prostoru i da neće dozvoliti da im on nameće politiku - zaključuje Graovac.

Nije dobra vest

I Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, smatra da je Kurti dobio izbore koji mu omogućavaju nastavak iste politike.

- Dobra vest je što je Srpska lista opet uzela svih deset mandata i što će biti jedini predstavnici Srba na KiM. S druge strane, Samoopredeljenje može samo da formira vladu, i da se nastavi politika koju je Kurti do sada vodio. Zbog haosa i nemogućnosti da se dogovore nakon prošlih izbora, građani su odlučili da daju podršku trenutnoj vlasti u Prištini i zbog toga se najverovatnije toliko razlikuju rezultati od prethodnih - objašnjava Đurić.

Politikolog Ognjen Gogić rekao je za Kosovo onlajn da ubedljiva pobeda Samoopredeljenja nije dobra vest za srpsku zajednicu.

- To je nadmoćna većina koja Aljbinu Kurtiju omogućava da formira vladu uz podršku pripadnika nevećinskih zajednica u parlamentu, koji su mu i ranije bili naklonjeni. Njemu je nedostajalo svega nekoliko mandata i tokom ove godine da formira vladu, međutim ovaj put ne mora da se oslanja na poslanike iz albanske zajednice koji ne žele s njim da sarađuju. Njemu će biti dovoljni poslanici iz zajednica. To je, zapravo, glavni utisak ovih izbora. Srbi nisu imali dobro iskustvo s Kurtijem kao premijerom, posebno ne s tako jakim premijerom, tako da ovi rezultati izazivaju uznemirenost, jer Kurti nije nagovestio da bi promenio odnos prema srpskoj zajednici. Dakle, on namerava da nastupa jednostrano i da donosi odluke i mere koje ne uvažavaju interese i potrebe srpske zajednice - ocenio je Ognjen Gogić.

