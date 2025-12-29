Slušaj vest

U jeku demagoških napada niškog doktora Milića na usklađivanje plata direktora javnih komunalnih preduzeća u Nišu sa rastom zarada u Republici, a prema odredbama važećeg kolektivnog ugovora za komunalni sektor, oglasio se Miloš Gocić, odbornik u Skupštini grada Niša iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Niš sutra“, pitanjem - od kolike plate doktor Milić plaća nastupe beogradskih folk pevača na proslavama klinike u sastavu UKC Niš, čiji je rukovodilac.

- Gradonačelnik Pavlović je salvu napada Dragana Milića na sednici Skupštine grada prekinuo samo jednim pitanjem - „A kolika je Vaša plata, doktore Miliću?“. Moj kolega iz odborničke klupe, zamenik predsednika niške Skupštine Vladica Maričić lepo je povukao paralelu između zvaničnog (za građane) žaljenja blokaderskih vlasti za žrtvama pada nadstrešnice i privatnog (jer Milić svoju kliniku unutar UKC tretira kao privatnu) slavlja sa nastupom Saše Matića, čije angažovanje košta i do 25.000 evra, kako smo mogli da čujemo. Sada ja pitam, kolika je to Vaša plata doktore Miliću? Da li ste od nje platili nastup Saše Matića? I konačno, da li ste od svojih primanja u UKC Niš stekli i nekretnine na najboljim lokacijama u Nišu i Beogradu!?! - rekao je Gocić.

On je i otvorio pitanje lažnih, demagoških napada niške blokaderske opozicije na čujem čelu je dr Dragan Milić.

Dragan Milić Foto: Facebook/dr Dragan Milić

- Tom masteru demagogije svojstveno je da pominje tuđe plate, a da se uvredi kada ga neko pita za njegovu koju prima iz budžeta, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje koje plaćaju građani; da sa govornice, nesnosnom vikom i lupanjem rukama ubeđuje građane u nedokazivo, a da već godinu dana krije izvore finansiranja nastupa Saše Matića i poreklo svoje imovine - zaključio je Miloš Gocić svoje demontiranje manipulacija koje prosipa dr Dragan Milić, lider istoimene grupe građana u Nišu i Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES).

Podsetimo, zamenik predsednika Skupštine grada Niša Vladica Maričić (SNS) ukazao je da iz džepova građana blokaderi plaćaju sebi bliske pevače i da je to razlog zbog koga u ovoj godini organizuju sve manifestacije čije su održavanje ukinuli na početku svog upravljanja Medijanom, što nije imalo veze sa žalošću za žrtavama tragedije u Novom Sadu, jer su neke manifestacije ukinuli tokom leta 2025. godine, a slavlje u decembru iste godine organizovali uz basnoslovno skup nastup Saše Matića.